COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 1er février

2/2 200 hospit de - par rapport à la sem dernière. Cette tendance nous permet de reprendre graduellement les chirurgies dans nos hôpitaux où c'est possible. NOUVEAUTÉ Le sommaire présentera le % de certaines chirurgies reportées pour voir l'évolution.

- Les régions de Montréal (+496) , de la Montérégie (+271) , de Laval (+136) et des Laurentides (+84) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 31 décès s'ajoutent au triste bilan, don t 3 dans les 24 dernières heures, 25 entre le 24 et le 29 janvier et 3 avant le 24 janvier.

SANTÉ

- Le cap des 20 000 morts a été franchi au Canada au cours de la fin de semaine. Le Québec figure au 2e rang des provinces les plus infectées, derrière l'Ontario. Le gouvernement Legault devrait annoncer un assouplissement des mesures sanitaires demain.

LOISIRS

- Les rencontres familiales (40%) est l'activité qui manque le plus aux Québécois(es) depuis le début de la pandémie, selon un sondage Léger/Journal de Montréal. Recevoir des amis arrive au second rang (34%), suivi de manger au restaurant (32%) et de partir en voyage (26%).

ÉCONOMIE

- Une quarantaine de détaillants de mode au Québec s'unissent pour participer à une importante campagne de vente en ligne jusqu'au 7 février. Panda, l'Aubainerie, La Vie en Rose et plusieurs autres offriront la livraison gratuite en entrant le code promotionnel MODEQC21.

- Le Cirque du Soleil pense être en mesure de reprendre ses spectacles de Las Vegas et Orlando en Floride dès juillet prochain. Le grand patron du Cirque, Daniel Lamarre est d'avis qu'il faudra toutefois attendre à 2022 pour reprendre les tournées. Le Cirque du Soleil a arrêté ses 44 productions lorsque la pandémie a frappé il y a 11 mois, ce qui a entraîné la mise à pied de milliers d'employés.

VOYAGES

- La quarantaine obligatoire à l'hôtel pour les Canadiens de retour de voyage pourraient commencer dès jeudi. La facture sera de 2000$ par personne, hébergement et repas compris. Les hôteliers réclament davantage d'information sur la mise en application de cette mesure.

INTERNATIONAL

- La COVID-19 a fait 2.2 millions de morts et a infecté près de 103 millions de personnes à travers la planète selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.