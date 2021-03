COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 1er mars

- La vaccination de masse débute aujourd'hui à Montréal. Une quinzaine de sites de vaccination ont été aménagés, dont un Stade Olympique et un autre au Palais des Congrès de Montréal. Les aînés de 85 ans et plus sont les premiers à recevoir leurs doses.

Les personnes de 70 ans et plus de Montréal et Laval peuvent déjà prendre rendez-vous pour leur vaccin.

- Tous les élèves de l'école Saint-Louis-de-France de Charny à Lévis sont invités à passer un test de dépistage DÈS MAINTENANT en raison d'un possible cas de variant de la COVID-19. Il s'agit de la troisième école de la région où une mutation plus contagieuse est soupçonnée.

- Le Parti Québécois demandent que la vaccination des ainés vulnérables soit effectuée à leur domicile. Le député des Îles-de-la-Madeleine Joël Arseneau estime qu'il est illusoire de penser que tous les ainés vivant à domicile sont en mesure de se déplacer pour recevoir le vaccin, même avec l'aide de l'accompagnement des organismes communautaires.

- Malgré le début de la vaccination contre la COVID-19, 34% des Canadiens sont plus pessimistes que l'automne dernier. Selon un sondage Ipsos-Radio-Canada, 70% des gens croient que la semaine de relâche pourrait mener à un nouveau confinement. Plus de la moitié des répondants croient qu'il faudra attendre à 2022 ou plus tard avant de reprendre un semblant de vie normale. 71% des Canadiens estiment que leur vie sociale s'est détériorée depuis le début de la pandémie.

- Le gouvernement du Québec a recours aux tribunaux pour récupérer 14 M$ payés à une entreprise américaine pour des masques N95 qui n'ont jamais été livrés. Selon le Journal de Québec, le contrat a été signé dans les premières semaines de la pandémie alors que tous les pays s'arrachaient l'équipement de protection individuel à fort prix. La compagnie Tree of Knowledge connaissait des difficultés financières lorsque la justice a gelé ses comptes l'été dernier.

- Les corps policiers du Québec ont remis plus de 1000 constats ou rapports d'infraction, la semaine dernière, en lien avec le couvre-feu.

- Trois couples de Bromont ont écopé de 10 000$ d'amende pour s'être regroupés dans une cour arrière afin de profiter du beau temps hier après-midi. Ils étaient rassemblés autour d'un feu de camp, lorsque les policiers sont débarqués. Francis Lambert a raconté son histoire sur Facebook qui a été partagée à de nombreuses reprises.

- 114.1 millions de personnes à travers la planète, dont 28.6 millions d'Américains et 866 000 Canadiens ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

- Plus de 20 millions de personnes ont déjà été vaccinées au Royaume-Uni où le variant britannique se transmet très rapidement.

Vaccine update:



- Over 𝟐𝟎 𝐌𝐈𝐋𝐋𝐈𝐎𝐍 people have been vaccinated for COVID

- 𝟗 𝐢𝐧 𝟏𝟎 people aged 65+ have now had their first vaccine.

- From today, 𝟔𝟎 - 𝟔𝟑 year olds will receive their invite to get the jab.



THANK YOU to all involved.