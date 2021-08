COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 2 août

RECONNAISSANCE

- Les quelque 1600 employés des CHSLD de Laval ont reçu un médaillon pour les remercier de leurs efforts au plus fort de la pandémie. L'initiative du Dr Joseph Dahine est financée par des dons et la Fondation de la Cité de la Santé. La pièce montre deux mains se touchant, dont une main gantée, bleue, symbole des soignants.

#VaguedeReconnaissance



Aujourd’hui, elle met en valeur @kick1972



Merci d’avoir amplifié une idée qui se voulait simple mais significative.



Raconter une histoire aussi humainement, comme tu le fais, c’est plus qu’un art, c’est un don.



Merci Patrick https://t.co/wAPtAgrLRd — Joseph Dahine (@JosephDahine) August 2, 2021

VACCIN

- Le Québec est légèrement en retard sur la vaccination. Quelque 54% des Québécois ont reçu une 2e dose de vaccins contre 57% en moyenne sur l'ensemble du Canada. L'écart serait attribuable aux politiques du gouvernement Legault de distribuer le plus grand nombre de premières doses possible quitte à retarder la deuxième. Ça a permis au Québec de résister plus facilement à la troisième vague de pandémie, selon des experts rencontrés par La Presse. Ça pourrait par contre jouer contre nous pour prévenir la propagation du variant Delta. 73% des Québécois ont reçu leur première dose de vaccins jusqu'à maintenant.

- Le gouvernement fédéral s'attend à recevoir plus de 2,3 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech cette semaine, alors que les responsables de la santé publique se préparent à une éventuelle quatrième vague. Ottawa a déjà reçu plus de 66 millions de doses de vaccins contre la COVID-19, suffisamment pour immuniser complètement tous les Canadiens admissibles.

- Le propriétaire du resto Éric et Fils de la Place Jacques-Cartier, dans le Vieux-Montréal, a reçu des menaces, parce qu'il va exiger à ses clients et employés le passeport vaccinal, dès septembre. Québec n'a toujours pas statué sur l'utilisation exacte de la preuve d'immunisation.

- Pour ceux qui ont peur des piqûres, il pourrait y avoir un vaccin contre la COVID sous forme de pilule. La société pharmaceutique israélienne Oramed va lancer un premier essai clinique dans les prochains jours. Parmi les autres avantages, il y aurait moins de déchets plastiques et potentiellement moins d’effets secondaires.

- L’Allemagne compte offrir une troisième dose de rappel pour les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées en résidence ou les patients dont le système immunitaire est affaibli, dès le 1er septembre. La vaccination pour les ados de 12 à 17 ans sera aussi recommandée. Les cas ont augmenté au cours des dernières semaines à cause du variant Delta, plus contagieux. Depuis le début de la pandémie, l’Allemagne a enregistré plus de 3,7 millions de cas et 91 659 décès.

ASSOUPLISSEMENTS

- De nouveaux assouplissements sont entrés en vigueur dimanche. Entre autres, on peut consommer de l'alcool jusqu'à 1h plutôt que minuit. Aussi, on pourra être plus nombreux dans les stades, les salles de spectacles et les festivals. Ces derniers pourront accueillir jusqu'à 15 000 personnes à l'extérieur.

- Avec le beau temps et la chaleur, la CNESST permet temporairement aux travailleurs extérieurs de retirer leur masque de procédure lorsqu'il fait plus de 30 degrés Celsius. La mesure temporaire est valide même s'il est impossible de maintenir la distanciation physique d'un mètre. On prévoit du soleil et une montée graduelle du mercure dans les prochains jours avec un maximum de 29, vendredi, notamment à Montréal. L'exception sera levée lorsque les températures redescendront sous la barre des 30.

OPPOSANTS

- Même si certains s'entêtent, le port du masque dans les grandes surfaces est encore obligatoire. Un supermarché de Longueuil a appelé la police pour faire expulser des manifestants antimasques en fin de semaine. Six personnes ont été mises à l'amende, dont Francois Amalega Bitondo. L'homme de 43 ans avait fait la même chose dans un Canadian Tire de Joliette.

- En Beauce, des opposants aux mesures sanitaires planifient un party réunissant jusqu'à 2 500 personnes sur un terrain privé. Une invitation à participer au «Festival des Gaulois» ce week-end a été lancée sur les réseaux sociaux. La Ville s'est déjà prononcée contre l'évènement.

INTERNATIONAL

- Québec arrive au sommet des villes canadiennes pour le nombre de touristes pendant la première semaine des vacances de la construction. Le taux d'occupation des hôtels de la vieille capitale frôlait les 60%. C'est deux fois plus que'n 2020.

- La Floride est le nouvel épicentre de la pandémie aux États-Unis. En seulement une semaine, près de 111 000 nouvelles infections ont été enregistrées, dont 21 683 en 24 heures. Les hospitalisations sont également en hausse. 95% des patients ne sont pas pleinement vaccinés, selon l'Association des hôpitaux de la Floride.

- Une famille de la Floride a été décimée par la COVID en moins d'une semaine. Tiffany Devereaux, qui est elle-même atteinte, mais sans symptômes, a perdu son fiancé de 35 ans, sa mère de 65 ans et sa grand-mère de 85 ans à 5 jours d'intervalle.

- La Chine fait face à sa pire vague de contaminations depuis plusieurs mois. Cette hausse serait attribuable au variant Delta. Le foyer apparu à l'aéroport de Nankin, à la fin juillet, s'est désormais propagé à plus d'une vingtaine de villes et plus d'une dizaine de provinces.

- Plus de 198,4 millions de personnes ont contracté la Covid-19 dans le monde depuis le début de la pandémie, selon les plus récentes données de l'Université John Hopkins. Le bilan mondial fait état de plus de 4,2 millions de morts.