COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 21 décembre

Graphique sur la répartition du nombre quotidien de décès liés à la #COVID19 selon le milieu de vie et la date de décès: https://t.co/H5hxOkB9w6 pic.twitter.com/lVuJcZm7Oo

- Les régions de Montréal (+708), de Laval (+302) et de la Montérégie (+262) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 30 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 2 sont survenus dans les 24 dernières heures, 27 entre le 14 et le 19 décembre et 1 avant le 14 décembre. 7766 personnes ont donc succombé au virus depuis le printemps dernier.

ÉCLOSIONS

- La police de Montréal a remis 269 contraventions à des manifestants qui ne portaient pas leur masque, hier après-midi, à Montréal. Six rapports d'infraction généraux ont aussi été envoyés au directeur des poursuites criminelles et pénales. Des milliers de personnes ont marché contre les mesures sanitaires et la menace de l'État policier. Plusieurs complotistes qui ne croient pas à l'existence du virus faisaient partie du mouvement.

- Quatre aînés de la résidence Anjou sur le lac à Montréal ont été barricadés dans leur chambre en attendant leur résultat de test de COVID-19 selon le Journal de Montréal. Une porte supplémentaire avec un verrou a été installée devant leur chambre pour éviter qu'ils contaminent d'autres résidents à la fin novembre. Une ancienne employée a porté plainte aux autorités.



VACCINATION

- La campagne de vaccination contre la COVID-19 s'accentue aujourd'hui au Québec, alors qu'elle se déploiera dans 21 nouveaux sites ces prochaines heures. Les résidents en CHSLD et le personnel soignant seront vaccinés en premier. Déjà, près de 5 000 doses ont été distribuées dans la province depuis la semaine dernière.

- La Montérégie, contrairement à d'autres régions, priorisera d'abord seulement les travailleurs des CHSLD et des résidences privées pour aînés ou intermédiaires, pour des raisons organisationnelles. Les deux sites choisis ne sont pas des CHSLD, puisqu'il n'y en avait aucun assez grand. Les résidents de ces endroits seront vaccinés dès qu'il sera possible de déplacer des doses.

- L'accès à la vaccination sera élargi à certains proches aidants en CHSLD au Québec. Ils pourront donc recevoir leurs doses en même temps que les résidents et le personnel de la santé, mais il y aura des critères stricts à respecter, selon Radio-Canada. La priorité sera donnée à ceux âgés de 70 ans et plus et à ceux qui assurent un soutien à un proche au moins trois jours par semaine. Un seul proche aidant par résident pourra recevoir le vaccin.

POLITIQUE

- Les nombreuses publicités du gouvernement provincial sur la COVID-19 coûtent 13 millions de dollars par mois. Une des campagnes les plus coûteuses a été celle mettant en vedette des rappeurs, dont Loud, qui a coûté plus de 700 000$ selon Radio-Canada. Une vidéo web de 16 secondes du rappeur Koriass, filmée à la verticale avec un cellulaire, a été payée 34 500$. La facture devrait s'élever à 593 000$ pour la campagne de Noël mettant en vedette François Bellefeuille. Certains artistes et médecins ont refusé des cachets qui ont plutôt été versés à des organismes.

- 72% des Québécois ont une opinion favorable de François Legault, selon un nouveau sondage Léger/Journal de Montréal publié ce matin. Il devance Régis Labeaume et Justin Trudeau avec des notes de 62 et 50%. La vice-première ministre Geneviève Guilbaut et la mairesse de Montréal Valérie Plante suivent à égalité à 49%.

- Le père Noël fera sa distribution de cadeaux puisqu'il est un service prioritaire selon François Legault, qui était à ses côtés pour une conférence de presse, hier. Vous pouvez revoir la vidéo ici: