COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 21 juin

CE RÉSUMÉ EST MIS À JOUR PLUSIEURS FOIS PAR JOUR - MERCI DE NOUS SUIVRE - PARTAGE LES INFOS, PAS LE VIRUS!

BILAN

Le Québec enregistre 103 nouveaux cas, selon le dernier bilan publié dimanche 20 juin, pour un total de 373 921 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

- On rapport 2 nouveaux décès, soit 0 dans les dernières 24 heures et 2 entre le 13 et le 18 juin.

- Au total, 11 191 personnes ont succombé à la maladie depuis le début de la crise sanitaire.

- 170 patients sont hospitalisés (-8) et 39 personnes sont aux soins intensifs c'est resté stable par rapport à la veille.

- 361 352 personnes sont rétablies.

-- Les régions de Montréal (37), de la Montérégie (22) et des Laurentides (10) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 75 770 doses de vaccin administrées s'ajoutent, soit 70 291 dans les dernières 24 heures et 5 479 avant le 19 juin, pour un total de 7 325 411 doses administrées au Québec.

- Hors Québec, ce sont 17 655 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 7 343 066 doses reçues par les Québécois.

- Le Québec a reçu 8 285 035 vaccins jusqu'à maintenant.