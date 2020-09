COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 21 septembre

- Les régions de Montréal (+219), Capitale-Nationale (+92) et Montérégie (+76) enregistrent les hausses de cas les plus importantes.

SANTÉ

- La deuxième vague de la pandémie de COVID-19 a bel et bien commencé à frapper le Québec. C'est ce que confirme le directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, qui se dit très préoccupé par la croissance du nombre de cas dans les derniers jours.

- Depuis minuit, la vente d'alcool est interdite après 23h et les rassemblements publics sont limités en raison de la pandémie de COVID-19. Montréal, Québec et Chaudière-Appalaches sont maintenant en zone orange, alors qu'une partie des Laurentides et de Lanaudière sont passées au jaune. Les Québécois sont invités à limiter leurs contacts pour contrer la propagation du virus.

- Il y a au moins 351 écoles au Québec avec au moins un cas positif de COVID-19 selon le plus récent bilan du site Covidecolesquebec.org

JUSTICE

- 1500 avertissements et plus de 90 constats d'infraction ont été remis ce week-end par les policiers pour non-respect des mesures sanitaires liées à la COVID-19. Plus de 2200 bars, restaurants et salles de réception ont été visités dans le cadre de l'opération OSCAR, à travers tout le Québec, mais principalement dans les régions en zone jaune.

ÉCONOMIE

- Les Québécois économisent davantage d'argent, maison sont aussi plus stressés en raison de la pandémie selon un sondage de l'Association canadienne de la paie obtenu par LaPresse. 70% des répondants ont réussi à épargner 5% de leur salaire de l'an dernier. 43% de la population canadienne se dit plus stressée cette année, contre 35% en 2019. 30% des répondants ont ressenti une perte de motivation au travail.

INTERNATIONAL

- Le cap des 31 000 000 de cas de COVID-19 à travers la planète est franchi selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Le coronavirus a fait près de 200 000 morts aux États-Unis, le pays le plus endeuillé et le plus infecté de la planète.