COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 22 février

- Le nombre de décès grimpe de 15 , soit 7 décès dans les 24 dernières heures, 5 décès entre le 14 et le 19 février et 3 décès avant le 14 février.

SANTÉ

- Deux écoles du Grand Montréal sont fermées en raison d'éclosion de COVID-19 possiblement causée par le variant. Il s'agit de l'école Des Grands Êtres de l'arrondissement Saint-Laurent et de l'école primaire de Fontainebleau de Blainville. Un cas de variant serait aussi en circulation à l'école de l'Équinoxe de Laval. L'école primaire Monseigneur Gilles-Gervais de Saint-Bruno-de-Montarville est aussi fermée afin de procéder à un dépistage massif. À une semaine de la relâche scolaire, 965 classes au Québec sont fermées en raison d'éclosion.

- 23 cas de variants ont été confirmés au Québec et 329 cas potentiels sont analysés en laboratoire par l'INSPQ.

- L'Outaouais passe en zone orange aujourd'hui, ce qui permet la réouverture des salles à manger des restaurants, des gyms, des arénas et des piscines publiques. Le début du couvre-feu est repoussé à 21h30, mais les rassemblements privés intérieurs demeurent interdits.

VOYAGES

- Dès aujourd'hui, les voyageurs qui rentrent au Canada par avion doivent passer au moins 3 jours en quarantaine supervisée dans un hôtel choisi par le gouvernement fédéral en attendant d'obtenir leur résultat de test. De nombreux Snowbirds ont décidé d'écourter leurs vacances afin d'éviter de payer des frais supplémentaires qui peuvent atteindre 2000$. Les Canadiens qui franchisent la frontière par voie terrestre doivent également se soumettre à un test de dépistage. Dans les deux cas, les voyageurs de retour au pays doivent respecter une quarantaine obligatoire de 14 jours avant de reprendre leurs activités.

ÉCONOMIE

- 208 500 emplois ont été perdus au Québec en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Le nombre de personnes en chômage s'est élevé à près de 400 000 l'an dernier, soit 165 000 de plus qu'en 2019, ce qui a fait grimpé le taux de chômage à 8.9%. Selon l'Institut de la statistique du Québec, les femmes et les jeunes travailleurs âgés de 15 à 24 ans sont ceux qui ont été les plus touchés par les pertes d'emploi.

- Le centre-ville de Montréal reprend vie depuis la réouverture des commerces non essentiels. L'achalandage a grimpé de 170% au Complexe Desjardins et de 121% au Centre Eaton par rapport à la semaine du 18 au 24 janvier d'après une compilation de données cellulaires obtenue par La Presse.

- 70 érablières du Québec se sont réunies pour offrir aux Québécois(es) la possibilité de se sucrer le bec à la maison cette année. Il s'agit du projet Ma Cabane à la maison.

CONTESTATION

- Moins d'une centaine de personnes ont manifesté hier à Magog en Estrie contre les mesures sanitaires. Les organisateurs espéraient attirer plus de 1000 personnes. Selon la Régie de police de Memphrémagog, la manifestation s'est bien déroulée, même si quelques manifestants ont reçu des constats d'infraction parce qu'ils ne portaient pas de masque.

INTERNATIONAL

- 111.3 millions de personnes ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

- En Israël, il est maintenant possible d'aller au gym, à la piscine et au cinéma sous présentation d'une carte verte attestant que la personne est vaccinée contre la COVID-19. Le passeport santé donnera bientôt également accès aux restaurants et aux avions. 48% de la population a reçu au moins une dose de vaccin et près du tiers ont déjà eu leurs 2 doses.