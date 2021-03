COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 22 mars

- Les régions de Montréal (+264) , de Laval (+65) , de la Montérégie (+64) et du Saguenay-Lac-Saint-Jean (+46) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 5 , soit 3 dans les 24 dernières heures et 2 entre le 14 et le 19 mars.

VACCIN

- Le vaccin AstraZeneca est efficace à 79% et il n'augmente pas le risque de caillots sanguins. D'après des essais cliniques menées aux États-Unis, la formule est efficace à 80% chez les personnes de 65 ans et plus.

- Les personnes de 60 ans et plus à Montréal peuvent s'inscrire dès maintenant pour obtenir le vaccin contre la COVID-19. C'est aussi aujourd'hui que débute la vaccination dans les pharmacies de la métropole. Jusqu'à présent, plus de 11% des Québécois ont reçu une première dose du vaccin.

SANTÉ

- Un 3e cas de contamination par un variant est confirmé au Bas-Saint-Laurent. La Santé publique et la direction du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup tentent de déterminer si le variant serait à l'origine de deux cas dans les écoles de La Pocatière. Pour cette raison, l'école primaire Sacré-Coeur et l'école polyvalente de La Pocatière sont fermées au moins jusqu'à demain. Un appel au dépistage massif a été lancé pour l'ensemble des élèves et les membres du personnel.

- Près du tiers des contaminations à la CCVID-19 sont provoquées par un variant du coronavirus dans la Capitale-Nationale. Une dérogation a été produite pour interrompre les visites des proches aidants au CHSLD de l'Hôpital général de Québec afin de ralentir une éclosion qui a fait 2 morts depuis le 11 mars. Une vingtaine de résidents et d'employés ont été infectés, même s'ils avaient déjà reçu une première dose du vaccin. La Santé publique régionale recense 34 éclosions dans la Capitale-Nationale et 392 cas actifs.

ÉDUCATION

- L'école en présentiel à temps plein reprend aujourd'hui pour les élèves du deuxième cycle au secondaire en zones orange et jaunes. Ce n'est toujours pas le cas dans le Grand Montréal qui demeure en zone rouge. De nombreux profs en zone rouge souhaitent être vaccinés le plus rapidement possible pour éviter des bris de service. De nouvelles règles font en sorte qu'ils doivent rester confinés plusieurs jours avec leur famille si on les suspecte d'avoir été en contact avec un cas de variant.

JUSTICE

- Plus de 200 jeunes amateurs de voitures et de vitesse ont été interpelés par la police hier soir à Laval. Ils s'étaient donné rendez-vous dans le stationnement d'un restaurant situé en bordure de l'autoroute 13, lorsque des patrouilleurs sont débarqués vers 20h. La police de Laval a remis un total de 130 constats d'infractions et a procédé à deux arrestations pour bris de condition et entrave au travail des policiers.

VOYAGES

- Le Bloc Québécois suggère que les Snowbirds vaccinés en Floride n'aient pas à faire la quarantaine à l'hôtel en revenant au Canada. Ces voyageurs pourraient plutôt se confiner pendant 14 jours à la maison. Pour profiter de ce privilège, ils devraient avoir à présenter un test négatif à la frontière, selon le Bloc Québécois.

POLITIQUE

- Il vaut mieux oublier le vote électronique pour les prochaines élections municipales de novembre, en dépit de la pandémie. Le Directeur général des élections estime que le délai n'est pas réaliste. Le projet de loi 85 qui est à l'étude permettrait néanmoins aux électeurs de 70 ans et plus de voter par la poste. Les libéraux proposent d'élargir le vote par correspondance aux 65 ans et plus.

INTERNATIONAL

- Plus de 123.2 millions de personnes à travers la planète ont contracté la COVID-19 et 2.7 millions de patients ont succombé à la maladie, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.