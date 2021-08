COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 23 août

1/2 On note une certaine stabilisation dans les nouveaux cas. Cette baisse est probablement aussi liée à l’effet de la fin de semaine. On continue de surveiller de très près la situation dans nos hôpitaux et les soins intensifs. Il ne faut pas baisser la garde. https://t.co/8oR0LEYVUj

Selon l'INSPQ, 86,2 % de la population âgée de 12 ans et plus ont reçu une première dose et 78,2% est adéquatement vaccinée (deux doses).

RENTRÉE SCOLAIRE

- Québec fera le point demain sur la rentrée scolaire au primaire et au secondaire. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, tiendra une conférence de presse à 13h en compagnie du Dr Horacio Arruda. Les jeunes ne savent toujours pas s'ils devront porter le masque en classe. Plusieurs autres questions demeurent sans réponse. On devrait avoir davantage de précisions sur le protocole en cas d'éclosion de COVID-19 et sur l'encadrement des activités parascolaires.

Les syndicats d'enseignants trouvent que le gouvernement est en retard alors que les prof sont de retour au boulot cette semaine.

VACCIN

- La chef du Parti libéral du Québec demande à François Legault d'imposer la vaccination obligatoire à une majorité de Québécois. Dominique Anglade veut forcer les employés d'État, les travailleurs de la santé, en éducation, en service de garde et les étudiants postsecondaires à recevoir leurs deux doses. La mesure serait aussi valide pour les députés de l'Assemblée nationale afin de freiner la 4e vague. Seules les personnes ayant des raisons médicales échapperaient à cette règle.

Et pour toutes les personnes fréquentant les campus collégiaux et universitaires.



Les personnes ayant des raisons médicales devraient être exemptées de cette mesure. (2/2)



Pour lire ma déclaration :



- Les syndicats qui représentent les enseignants refusent de se prononcer sur la vaccination obligatoire aux enseignants. La CSQ croit toutefois qu'une telle mesure aurait ses conséquences sur le milieu scolaire déjà aux prises avec d’importantes pénuries. D'ailleurs, les syndicats aimeraient bien connaître la proportion du personnel de l’enseignement qui est vacciné.

- Québec ajoute encore des prix pour le tirage final de la lotterie vaccinale. Il s'agit de quatre nouveaux lots d'une valeur de 1500 $ chacun échangeables contre des forfaits Explore Québec sur la route. Ils sont applicables sur le prix régulier. Les inscriptions se terminent 1er septembre. Tous les prix seront attribués le 3 septembre, en même temps que le gros lot d'un million de dollars.

SANTÉ

- Pour la première fois depuis près d'un an et demi de pandémie, Montréal ne renouvelle pas l'état d'urgence sanitaire. La métropole passera en mode alerte dès vendredi. L'administration Plante estime être en mesure de prévoir et de réaliser ses actions d'urgence sans dépendre des pouvoirs exceptionnels que donne l'état d'urgence. La décision a été basée notamment sur le taux de vaccination élevé et l'entrée en vigueur prochaine du passeport vaccinal.

INTERNATIONAL

- L’Agence américaine des médicaments approuve pleinement le vaccin de Pfizer/BioNTech pour les personnes de 16 ans et plus. Les États-Unis croient que la décision devrait aider à renforcer les efforts de vaccination dans le pays. Le vaccin continue à être disponible pour les 12 à 15 ans sous l'autorisation d’urgence obtenue en décembre dernier.