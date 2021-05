COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 24 mai

- Les régions de Montréal (+160) , de l' Estrie (+63) , de la Montérégie (+57), et de Laval (+23) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 11 , soit 1 dans les 24 dernières heures, 6 entre le 17 et le 22 mai, 3 avant le 17 mai et 1 à une date inconnue.

VACCINATION

- C'est à compter de demain que les jeunes de 12 et 17 ans pourront prendre rendez-vous afin de recevoir une première dose de vaccin. La vaccination se fera en clinique comme le reste de la population, mais le gros de l'effort aura lieu en milieu scolaire dans la semaine du 7 au 14 juin. Québec espère avoir octroyé la première dose à 530 000 jeunes d'ici le 1er juillet. Les jeunes recevront le Pfizer, qui est le vaccin autorisé par Santé Canada pour ce groupe d'âge.



- Dans l'ouest de Montréal, une clinique sans-rendez-vous a déjà ouvert ce weekend, laissant présager le meilleur pour les adolescents qui ont répondu présents. 890 jeunes ont déjà profité de l'occasion pour recevoir leur première dose.

SANTÉ

- Les dernières mesures d'urgence encore en place dans le Bas-Saint-Laurent, en Estrie et en Chaudière-Appalaches sont levées aujourd'hui. Ces secteurs peuvent enfin sortir de la zone rouge foncé, repoussant notamment le couvre-feu à 21 h 30. Les commerces non essentiels peuvent aussi rouvrir, tout comme les écoles primaires et secondaires, sauf dans les milieux où il y a des éclosions.

- Malgré la promesse d'un déconfinement, le mot d'ordre reste la prudence. C'est ce qu'a tenu à rappeler le ministre de la Santé Christian Dubé. Il réagissait ainsi à un rassemblement illégal de centaines de personnes ayant eu lieu dans un parc de Québec samedi. D'autres fêtes en plein air, sans distanciation ni masques, ont d'ailleurs aussi été rapportées à Montréal et à Gatineau. Le ministre rappelle que l'assouplissement des mesures est conditionnel à une bonne situation épidémiologique. De potentiels foyers d'éclosion pourraient retarder le retour à la normale.

Twitter de Christian Dubé, ministre de la Santé

INTERNATIONAL

- Au moins 115 000 professionnels de la santé sont décédés de la COVID-19 dans le monde, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), rapportées par l'Agence France Presse. L'OMS déplore que les pays pauvres ou ceux qui ne fabriquent pas de vaccin paient le prix, n'ayant pas accès à autant de doses que les pays plus nantis. L'image est forte quand on pense que 75 % des vaccins ont été administrés dans aussi peu que 10 pays. Si l'effort avait été fait de façon plus équitable, dit l'Organisation, toutes les personnes à risque et les travailleurs de la santé auraient déjà reçu une première dose.

- Plus de 3,4 millions de personnes ont succombé au virus depuis le début de la pandémie, selon le bilan mondial de l'Université Johns Hopkins.