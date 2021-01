COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 25 janvier

- Les régions de Montréal (+478) , de la Montérégie (+219) , de Laval (+112) et des Laurentides (+93) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 43 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 12 dans les 24 dernières heures et 31 entre le 18 et le 23 janvier.

SANTÉ

- Le nombre de cas de COVID-19 pourrait passer de 6 000 à 20 000 par jour au Canada d'ici le printemps prochain, selon une étude de l'Université Fraser en Colombie-Britannique relayée par LaPresse. Tout dépendra de l'effet du variant détecté en Ontario. La meilleure façon d'éviter cette hausse serait de restreindre les voyages et de mieux contrôler les quarantaines selon les chercheurs. De nouvelles mesures doivent être annoncées dans les prochains jours par le gouvernement Trudeau.

- Le centre de détention de Saint-Jérôme est aux prises avec une éclosion de COVID-19. Au moins 45 détenus et 17 employés ont été testés positifs jusqu'à maintenant. La Santé publique des Laurentides a commandé un dépistage de tous les détenus. Des résultats plus complets seront connus cette semaine.

VACCIN

- La pharmaceutique Merck & Co. abandonne ses recherches pour développer un vaccin contre la COVID-19 en raison de résultats décevants. La réponse immunitaire était trop faible pour poursuivre les travaux. Merck va maintenant concentrer ses efforts sur le développement de traitements pour combattre le coronavirus.

- La compagnie Moderna annonce que son vaccin est efficace contre les variantes de la COVID-19 détectée au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

- Une Montréalaise de 97 ans a reçu deux vaccins différents contre la COVID-19. La femme qui vit au CHSLD Joseph-François-Perrault a reçu le vaccin Pfizer deux semaines après une première dose du vaccin Moderna. Elle souffre de légers maux de tête, rapporte LaPresse. La dame doit recevoir sa deuxième dose du vaccin Moderna d'ici 3 semaines. Près de 219 000 Québécois ont été vaccinés jusqu'à maintenant.

JUSTICE

- La semaine dernière, les corps policiers du Québec ont remis plus de 1000 constats d'infraction en lien avec le couvre-feu.

Bilan contraventions COUVRE-FEU 20h-5h | 1 090 constats d'infraction ont été remis par les corps de police du Québec entre le 18 et le 24 janvier 2021. Merci de respecter les consignes sanitaires.#restezchezsoi #COVID19 pic.twitter.com/xq9zrVhUFl — Sécurité publique Qc (@secpubliqueqc) January 25, 2021

- La police de Montréal a remis un total de 223 constats d'infraction pour non-respect des règles sanitaires à des membres de la communauté juive hassidique ce week-end. Les patrouilleurs sont intervenus une première fois vendredi soir pour revenir à trois reprises le lendemain à la suite de plaintes de citoyens. Un des contrevenants a également enfreint les règles du couvre-feu. Le Conseil des juifs hassidiques déplore l'intervention des forces de l'ordre. Il estime qu'il y a eu confusion dans l'application du règlement. Hier soir, la Santé publique de Montréal a émis une précision par courriel au sujet des rassemblements dans les lieux de culte. Ainsi, dans les bâtiments avec plusieurs entrées et plusieurs salles, 10 personnes peuvent se rassembler par salle, mais il ne faut pas que ces salles communiquent entre elles.

- Le Service de police de Sherbrooke en Estrie a émis 71 constats d'infraction pour non-respect du couvre-feu au cours de la dernière semaine.

- L'Est-du-Québec revendique des mesures de confinement adaptées selon la présence de la COVID-19. Les maires de Rimouski, Sept-Îles et Rivière-du-Loup espèrent que le couvre-feu sera levé le 8 février, même s'il doit être prolongé ailleurs comme Montréal et Québec. Ils ont l'appui du député péquiste Pascal Bérubé qui évoque le retour des paliers de couleur en fonction du niveau d'alerte. Les régions de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie totalisaient ensemble 51 cas actifs de coronavirus cette fin de semaine.

POLITIQUE

- Les députés fédéraux seront de retour à la Chambre des communes aujourd'hui à Ottawa. Ils doivent déterminer le mode de fonctionnement pendant la pandémie et prendre des mesures pour contrer la propagation de la COVID-19.

INTERNATIONAL

- Le cap des 100 000 000 de cas de COVID-19 à travers le monde est en voie d'être franchi selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

- Le président des États-Unis, Joe Biden va restreindre l'entrée aux voyageurs en provenance de la Grande-Bretagne, du Brésil, de l'Irlande et une partie de l'Europe pour contrer la pandémie de COVID-19.