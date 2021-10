COVID-19 : tout ce qu'il faut savoir ce lundi 25 octobre

Selon l'INSPQ, en date du 21 octobre, 90,5 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose et 87,6 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

SANTÉ

- Les derniers mois de crise sanitaire ont été difficiles, plongeant un Québécois sur deux dans une « fatigue pandémique », révèle une étude de l’Université de Sherbrooke. Le besoin de se plier constamment aux efforts sanitaires a pesé sur le moral de la population. Celle fatigue pandémique a eu des répercutions sur la santé psychologique en augmentant les cas d’anxiété et de dépression. Plusieurs personnes ont aussi plus de difficulté à se concentrer au travail et ont un sommeil plus léger ou perturbé. Les chercheurs ont questionné plus de 10 000 personnes pour en arriver à ces conclusions.

VACCIN

- Les fonctionnaires fédéraux ont jusqu'à vendredi pour soumettre leur attestation de vaccination. Ceux et celles qui ne sont pas immunisés d'ici le 15 novembre seront suspendus sans solde. Radio-Canada rapporte que des employés opposés à la vaccination ont lancé un groupe d'entraide pour se donner des trucs afin d'échapper aux sanctions.

ÉCONOMIE

- Les ventes des bars et restaurants au Canada ont bondi de 5.6% en août pour atteindre 6.4 milliards de dollars. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis le début de la pandémie selon Statistique Canada. La hausse la plus marquée a été enregistrée en Ontario, suivi du Québec.

- 75% des prestataires de la Prestation canadienne de la relance économique (autrefois appelée PCU) ont présenté des demandes récurrentes, selon des données obtenues par La Presse canadienne. Plus de 27 milliards de dollars ont été versés entre septembre 2020 et octobre 2021.

INTERNATIONAL

- 6.8 milliards de vaccins ont été administrés à travers la planète, démontrent les données de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- Les joueuses et joueurs de tennis non vaccinés contre la COVID-19 pourront tout de même participer aux Internationaux d'Australie en janvier prochain, mais ils devront suivre une quarantaine et se soumettre à des tests réguliers, selon des informations recueillies par le New York Times.