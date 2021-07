COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 26 juillet

- 57,3 % de la population de 12 ans et plus est adéquatement vaccinée.

VACCIN

- L'inscription à la loterie vaccinale au Québec a connu des ratés à sa première journée, dimanche. Tout était rentré dans l'ordre en soirée, mais le site était en panne durant de plusieurs heures. Des lots totalisant 2 millions de dollars seront tirés chaque vendredi parmi les résidents vaccinés d’ici le 3 septembre.

[Concours Gagner à être vacciné!] – Le site pour s’inscrire au concours éprouve présentement des problèmes techniques. Des travaux sont en cours afin de résoudre la situation le plus rapidement possible. Merci de votre patience! — Santé Québec (@sante_qc) July 25, 2021

- À Laval, une clinique de vaccination mobile sera au parc Berthiaume-du-Tremblay (4250, boul. Lévesque O), de 17h à 20h, pour administrer sans rendez-vous une première dose de Pfizer seulement aux 12 ans et plus.

- Plusieurs ont été incapables de recevoir une troisième dose de vaccin, malgré le feu vert de Québec. Des centres de vaccination exigeaient dans certains cas un billet d'avion comme preuve pour administrer le sérum. La mesure a été mise en place notamment pour les voyageurs ayant mélangé les doses. Les États-Unis exigent deux doses identiques pour être considérés comme immunisés.

HÔPITAUX

- C'est encore la cohue dans de nombreuses salles d'urgence au Québec avec la période des vacances et le manque de personnel. Les Laurentides sont particulièrement touchés, où les hôpitaux de St-Jérôme et Saint-Eustache ont un taux d'occupation de 175% et de 126%. La situation s'améliore peu à peu à Montréal avec un taux d'occupation moyen d'environ 90% alors qu'il est de 100% en Montérégie.

DÉPISTAGE

- Un nouveau test de dépistage ultrasensible à la COVID-19 permet d'éviter l'écouvillon dans le nez. Mis au point par Diagnostics Llium installé dans la Cité de la Biotech, à Laval, ce test RT-PCR ne nécessite qu'un prélèvement au fond de la gorge. Les résultats sont transmis dans la journée par courriel, souvent un ou deux heures après le test, accompagné d'un code QR.

HOMMAGE

- Chaque semaine, des mini-feux d’artifice surprises de 5 minutes seront présentés dans différents arrondissements de Montréal dans le cadre de l’édition spéciale de L’International des Feux Loto-Québec, Lumière sur les travailleurs essentiels. Cette série a commencé ce samedi 24 juillet dans un parc de Rivière-des-Prairies. Les lieux des prestations pyromusicales sont dévoilés le jour même sur les réseaux sociaux de La Ronde. La saison sera clôturée le 4 septembre par une finale de 30 minutes, dès 22h, aux abords du pont Jacques-Cartier.

VOYAGE

- L'aéroport Montréal-Trudeau a renoncé à faire des lignes différentes vers les douanes en fonction du statut vaccinal des voyageurs en provenance de l'étranger. Un essai les 5 et 6 juillet n'a pas donné les résultats escomptés, contrairement aux aéroports Toronto-Pearson et de Vancouver. Le test de YUL a été effectué les deux premiers jours où les Canadiens et les résidents permanents entièrement vaccinés ont commencé à être exemptés de la quarantaine obligatoire et du dépistage de la COVID au huitième jour après leur arrivée.

INTERNATIONAL

- La nouvelle poussée de COVID-19 place les États-Unis dans une situation difficile, notamment à caus de ceux qui refusent d'être vaccinés et le variant Delta, plus virulant, selon le conseiller médical en chef du président, le Dr Anthony Fauci. Les autorités examinent la possibilité de recommander le port du couvre-visage aux personnes vaccinées. Une troisième dose pourrait aussi être conseillée aux personnes dont le système immunitaire est affaibli.

- Le nombre quotidien de contaminations a franchi pour la première fois la barre des 30 000 cas en Iran, soit 31 814, moins d'une semaine après le dernier record quotidien enregistré par le pays.

- Plus de 194 000 000 personnes ont contracté la Covid-19 dans le monde depuis le début de la pandémie, selon les plus récentes données de l'Université John Hopkins.

- Le cap des 4 millions de morts a aussi été dépassé depuis l'apparition de la maladie, en décembre 2019. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil, l'Inde et le Mexique. L'OMS estime qu'en prenant compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID, le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.