COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 26 octobre

- Le gouvernement Legault annoncera en fin de journée que les élèves de secondaire 3 des zones rouges fréquenteront l'école un jour sur deux. C'est déjà le cas pour les élèves de secondaire 4 et 5.

- Un regroupement de 250 gyms est prêt à défier Québec en rouvrant leurs portes jeudi. Ils veulent être vus comme une aide pour maintenir la santé des Québécois plutôt qu'un facteur pour la propagation de la COVID-19.

- Le Québec est la première province canadienne à franchir le seuil des 100 000 cas de COVID-19. L'Ontario a pour sa part enregistré un nouveau record avec 1042 cas positifs. Les rassemblements en marge de l'Action de grâce pourraient être en cause.

- Toutes les personnes qui ont fréquenté le resto-bar Dooly's de Saint-Hyacinthe, les 14 et 15 octobre dernier, sont invitées à aller se faire dépister pour la COVID-19. Des clients infectés ont participé à une soirée de billard et une soirée Halloween avant que les bars de la région maskoutaine soient fermés par la Santé publique.

- Le Québec fonce droit dans le mur s'il ne fait rien pour améliorer l'accès aux soins à domicile. C'est la conclusion de plusieurs experts rencontrés par La Presse qui dénoncent le sous-financement. Malgré une augmentation des dépenses, le Québec investit moins que la moyenne des pays de l'OCDE. Pour plusieurs, la seule solution pour obtenir des services sont les CHSLDS.En 2030, les 65 ans et plus représenteront plus du quart de la population québécoise.

- Un premier chien a reçu un diagnostic positif à la COVID-19 au Canada. L'animal appartient à une famille ontarienne dont 4 membres ont contracté la maladie. Le chien n'a aucun symptôme et une charge virale faible. Il est donc peu probable qu'il transmette la maladie. Les experts rappellent qu'une personne en isolement doit limiter les contacts avec son animal de compagnie.

- 57% des Montréalais estiment que l'administration de la mairesse Valérie Plante gère bien la pandémie, selon un sondage commandé par Radio-Canada.

- La saison des croisières aux Îles-de-la-Madeleine l'été prochain est annulée pour une deuxième année consécutive, en raison de la COVID-19. Le CTMA Vacancier qui transporte des croisiéristes dans l'archipel madelinot depuis 2002 a annoncé aujourd'hui que la pandémie rend la préparation et la relance de l'industrie des croisières difficiles. La 20e saison des croisières devait avoir lieu du 11 juin au 24 septembre 2021. L'organisation estime que la centaine d'employés qui travaillent habituellement au service des passagers pour les croisières pourront se trouver un plan B.

-La Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne, songe à confiner la population à domicile le week-end. Cette mesure s'ajouterait au couvre-feu nocturne en vigueur dans tout le pays depuis hier soir.

- Pendant ce temps, à Melbourne en Australie, le confinement va finalement être levé dans la nuit de mardi à mercredi, 3 mois après y avoir été imposé. Aucun nouveau cas de coronavirus n'a été enregistré dans les dernière 24 heures.

- Le candidat à la présidence des États-Unis, Joe Biden et sa colistière Kamala Harris accusent les Républicains de Donald Trump d'avoir capitulé face à la pandémie. Le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows a déclaré hier sur les ondes de CNN que l'administration Trump n'allait pas contrôler la pandémie. Ce matin, le président sortant a accusé les médias de ne parler que de la COVID-19, alors qu'un nombre record de cas a été enregistré au cours de la dernière semaine.

- Au moins cinq personnes de l'entourage du vice-président américain, Mike Pence ont été testées positives. Mike Pence et son épouse n'ont pas contracté la maladie a annoncé la Maison-Blanche. Le vice-président sortant a l'intention de poursuivre sa campagne électorale, ce qui est contraire aux directives de la santé publique.

