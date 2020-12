COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 28 décembre

2/2 Nous avons demandé aux Québécois de faire une pause durant le temps des fêtes. Une pause des contacts sociaux, des déplacements non essentiels et du travail sur place. Nous devons tous faire notre part pour que l’on casse une fois pour toute cette deuxième vague.

- 37 nouveaux décès s'ajoutent au triste bilan, dont 7 sont survenus dans les 24 dernières heures, 27 entre le 21 et le 26 décembre et 3 à une date inconnue. Le total de décès s'élève maintenant à 8 060 depuis le début de la pandémie.

SANTÉ

- Deux cas du nouveau variant de la COVID-19 ont été confirmés, hier au Canada, ce qui porte le total à quatre. Les patients résidant dans la région d'Ottawa et de la Colombie-Britannique avaient récemment voyagé au Royaume-Uni. Un couple de la région de Toronto a été déclaré positif samedi, malgré qu'il n'ait pas voyagé, ce qui laisse croire que le variant se transmettrait déjà dans la communauté. Plusieurs experts croient que ce type de COVID-19 plus contagieux pourrait déjà se trouver au Québec.

- La distribution du vaccin de Moderna débute aujourd'hui au Canada. 168 000 doses arriveront au pays d'ici la fin du mois. Le vaccin est efficace à 94,1 %. Les doses seront distribuées en priorité aux communautés isolées puisqu'il est plus facile à conserver que le vaccin Pfizer.

- Un troisième vaccin devrait être disponible au Québec dès le début janvier pour combattre la COVID-19. Le sérum d'Oxford/AstraZenaca est sur le point d'être approuvé au Royaume-Uni. Le Canada en a commandé 20 millions de doses. Le vaccin efficace à 90% ne coûte que 4$ la dose et peut être conservé dans un réfrigérateur standard.

SONDAGE

- François Legault est au premier rang des personnalités québécoises les plus populaires de l'année selon un sondage Léger/Journal de Montréal. Il récolte 53% des votes devant le Dr Horacio Arruda à 45%. Justin Trudeau arrive troisième à 22%, deux points devant le joueur de football des Chiefs de Kansas City Laurent Duvernay-Tardif. Jay du Temple, Mariepier Morin et Alexandra Strélinski font partie des personnalités artistiques qui ont marqué 2020. Les 1 000 répondants ayant participé au sondage pouvaient choisir jusqu'à trois noms.

JUSTICE

- Une quarantaine de résidents de Québec ont écopé d'amendes salées au cours de la dernière semaine, majoritairement pour rassemblements illégaux. Plus de 160 signalements ont été reçus par les policiers pour non-respect des consignes sanitaires. La police de Québec a notamment mis fin à un party privé réunissant 14 jeunes de 16 à 20 ans à Sainte-Foy, hier soir. Les mineurs ont reçu une contravention d'environ 500 $ alors que la facture atteint 1 500 $ pour les 18 ans et plus. Par ailleurs, une dizaine de personnes ont reçu 17 000$ d'amendes pour avoir fait le party dans un restaurant Boston Pizza à Québec, samedi. Des employés ont invité des amis à prendre un verre après la fermeture. La police a également mis fin à un rassemblement illégal d'une quarantaine de personnes dans une église de Québec, dimanche.

« Il y a encore des événements isolés où on constate qu'il y a des rassemblements. À ce moment-là, on n'hésite pas à intervenir et suite à l'évaluation qu'on fait sur place, émettre des constats d'infraction. » - Étienne Doyon, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ)

- La pandémie de COVID-19 coûte cher aux corps policiers de la province. Entre mars et octobre, les agents ont multiplié les patrouilles et les visites dans les parcs, bars et restaurants souvent en temps supplémentaires. Pour la Sûreté du Québec, ça représente un peu plus de 15 millions de dollars de dépenses, selon Radio-Canada. La facture monte à 1,6 million au SPVM et environ 500 000$ pour la police de Québec.

INTERNATIONAL

- La campagne de vaccination est officiellement lancée à travers les pays de l'Union européenne. Certains d'entre eux, comme l'Italie, l'Espagne et la France, sont parmi les plus touchés par la pandémie. Les premières doses ont été administrées samedi matin, en majorité aux personnes âgées et au personnel de la santé. En République tchèque, c'est le premier ministre Andrej Babis qui a été vacciné en premier pour montrer l'exemple.

- Aux États-Unis, le président Donald Trump a finalement signé le plan de secours de 900 milliards de dollars pour relancer le pays avec la pandémie. Le gouvernement serait tombé en arrêt complet, en « lockdown », mardi s'il ne l'avait pas approuvé. Les familles dans le besoin recevront 600$ d'aide financière.

Good news on Covid Relief Bill. Information to follow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2020

SPORTS

- Au hockey, le Canadien s'est entendu avec l'attaquant de 35 ans Corey Perry pour un contrat d'un an à 750 000$. L'ailier droit de 6'03'' et 205 lb a remporté la coupe Stanley avec Anaheim en 2007 en plus des trophées Maurice-Richard et Hart en 2010-2011. Perry a marqué 21 points, dont 5 buts avec les Stars de Dallas lors de la dernière saison.

Les Canadiens s'entendent avec l’attaquant Corey Perry sur les termes d’un contrat d’une saison à un volet. L’entente est d’une valeur de 750 000$.#GoHabsGohttps://t.co/TatBIWRJ11 — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) December 28, 2020

- Les Sénateurs d'Ottawa ont mis la main sur l'attaquant québécois Cédric Paquette et le défenseur Braydon Coburne dans une transaction avec le Lightning de Tampa Bay, ces dernières heures. Les champions de la Coupe Stanley ont reçu en retour l'attaquant Marian Gaborik et le gardien Anders Nilsson. Ottawa a aussi reçu un choix de 2e tour au repêchage de 2022 suite à la transaction.

- Le Canada a donné des sueurs froides aux amateurs de hockey en arrachant une victoire de 3-1 à la Slovaquie, hier, au Championnat mondial de hockey junior. Vous pouvez visionner le résumé de la rencontre ICI. La veille, Équipe Canada Junior avait écrasé l'Allemagne 16-2.

- L'ancien lanceur des Expos de Montréal, Derek Aucoin, s'est éteint, hier, après un combat de 18 mois contre une forme envahissante de cancer du cerveau. Le natif de Lachine avait 50 ans. Celui qui était aussi animateur radio a lancé deux matchs dans l'uniforme des Expos en 1996, puis joué un temps avec les Mets de New York. Il a été intronisé au Temple de la renommée du baseball québécois en novembre 2019.

Avec la collaboration d'Audrey Folliot, journaliste Bell Média.