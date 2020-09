COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 28 septembre

- Les régions de Montréal ( +245 ), Capitale-Nationale ( +125 ), Montérégie ( +81 ) et Laval ( +73 ) enregistrent les hausses de cas les plus importantes.

SANTÉ

- Les villes de Montréal et Québec sont sur le point de basculer en zone rouge en raison d'une multiplication de cas de COVID-19. Le ministre de la Santé, Christian Dubé en a fait l'annonce à l'émission Tout le monde en parle, hier soir.

"Il faut vraiment donner un coup dans nos deux grandes centres (Montréal & Québec) ça va être très clair dans les prochaines heures" - Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Le reconfinement total serait écarté, mais les activités non-essentielles seraient restreintes.

Le PM François Legault, le ministre de la Santé, Christian Dubé et le Dr Horacio Arruda feront le point en conférence de presse à 17h30 cet après-midi.

- 40% des nouveaux cas de COVID-19 au Québec affectent les moins de 39 ans, selon des données compilées par LaPresse.

- L'urgence de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont est à éviter en raison d'un achalandage inhabituellement élevé. Les patients sont invités à utiliser d'autres ressources pour obtenir des soins, notamment pour la COVID-19. Le taux d'occupation à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont était ce matin de 122%.

- Québec pourrait refuser de tester une personne asymptomatique ou n'ayant pas eu de contact avec quelqu'un qui est infecté à la COVID-19. Le ministère de la Santé veut optimiser le dépistage et se concentrer sur les cas prioritaires alors que le nombre de personnes infectées augmente depuis plusieurs jours. Dans un communiqué, le gouvernement explique que cette restriction est temporaire et sera réévaluée selon l'évolution de la pandémie.

ÉDUCATION

- ​L'école secondaire Gérard-Filion de Longueuil est fermée jusqu'au 13 octobre en raison d'une éclosion. Les 1500 élèves doivent s'isoler à la maison pendant 14 jours. Des cours seront offerts à distance.

- L'Université de Montréal a décidé de poursuivre la majorité de ses cours à distance pour la session d'hiver 2021.

JUSTICE

- Les policiers de la Sûreté du Québec ont émis 2306 avertissements avec le décret de la Santé publique, entre le 14 et le 27 septembre. 944 établissements licenciés et 1360 autres endroits ont été visités.

Il est à noter qu'en vertu de ce décret, les policiers doivent émettre un #avertissement et donner une opportunité raisonnable au citoyen de se conformer au décret. Si le citoyen refuse de s'y conformer, un constat d'infraction peut alors être signifié. — Sûreté du Québec (@sureteduquebec) September 28, 2020

ÉCONOMIE

- Les restaurateurs de Montréal et Québec appréhendent le pire, alors que les deux régions passeront en zone rouge. L'Association Restauration Québec demande au gouvernement de ne pas imposer, encore une fois, la fermeture des salles à manger. Plusieurs établissements ne s'en remettraient pas et risquent de mettre la clef sous la porte. Selon l'ARQ, les restaurateurs encaissent déjà une perte de revenus de 34% par rapport à 2019. L'ARQ précise que les restaurants respectent les règles sanitaires et que les autorités peuvent s'en assurer, contrairement aux rassemblements dans les maisons privées.

- Les chantiers devraient demeurer ouverts même dans les futures zones rouges de Montréal et Québec. L'industrie de la construction serait épargnée par les mesures qui seront annoncées par le gouvernement à 17h30, selon le Journal de Montréal. Au printemps, les travailleurs se sont retrouvés en congé forcé pendant environ un mois et demie. L'Association de la construction du Québec affirme que plus des trois quarts des heures travaillées sur les chantiers le sont dans la Capitale-Nationale et dans la métropole.

- La pandémie fait mal aux commerçants de Saguenay. Plusieurs locaux sont vacants actuellement. À lire ici !

INTERNATIONAL

- Le cap du million de morts à travers le monde a été franchi selon un décompte de l'AFP.

- Dans le TOP 3 des pays les plus infectés, on retrouve : Les États-Unis, l'Inde et le Brésil.

