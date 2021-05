COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 3 mai

La tendance des derniers jours est encourageante. Continuons nos efforts pour améliorer la situation. Je veux aussi remercier nos équipes du réseau de la santé qui sont au rendez-vous chaque jour pour soigner et vacciner les Québécois. https://t.co/g3Yq9aLJvZ

- 50 555 doses de vaccin administrées s'ajoutent, soit 49 609 doses dans les dernières 24 heures et 946 doses avant le 1er mai, pour un total de 3 218 214.

- Les régions de Montréal (+277) , de la Montérégie (+155) , de Chaudière-Appalaches (+117) et de la Capitale-Nationale (+87) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 574 patients sont hospitalisés (-4) et 157 personnes sont aux soins intensifs (-2).

- Le nombre de décès grimpe de 9 , soit aucun dans les 24 dernières heures, 8 entre le 25 et le 30 avril et 1 avant le 25 avril.

VACCIN

- Les Québécois de 45 ans et plus, de toutes les régions de la province, peuvent s'inscrire en ligne dès maintenant pour se faire vacciner contre la COVID-19 sur le portail Clic Santé.ca Plus d’un demi-million de rendez-vous ont été pris depuis jeudi.

Dans les derniers jours, la prise de rdv a atteint des records :



✅ Plus d’un demi-million de rendez-vous ont été pris depuis jeudi.



Dès demain 8h ce sera au tour des personnes de 45-49 ans qui pourront prendre rendez-vous. 👇https://t.co/vtohYHD7kw — Christian Dubé (@cdube_sante) May 2, 2021

SANTÉ

- Le couvre-feu sera de retour à 21h30 dès ce soir à Montréal et Laval. Les deux régions demeurent en zone rouge.

- Les écoles primaires de Québec et de Chaudière-Appalaches rouvrent leurs portes aujourd'hui, après avoir été fermées exceptionnellement pour contenir les éclosions de COVID-19.

- Le CISSS de l'Outaouais tarde à mettre en oeuvre le dépistage obligatoire de ses employés qui n'ont pas été vaccinés contre la COVID-19. Pourtant, l'arrêté ministériel a été signé il y a trois semaines. Cet arrêté fait en sorte que les travailleurs de la santé qui sont en contact avec des patients et qui n'ont pas reçu le vaccin doivent se faire tester au moins trois fois par semaine. 65% des employés ont déjà reçu une première dose du vaccin et 20% ont reçu leur deuxième dose.

POLITIQUE

- Le gouvernement canadien songe sérieusement à imposer un passeport vaccinal aux voyageurs. C'est ce qu'a déclaré la ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu à la CBC. Le projet est au coeur des préoccupations des pays du G7 qui se réuniront pour la première fois en personnes, aujourd'hui, à Londres. C'est le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau qui représentera le Canada sur place.

INTERNATIONAL

- Le cap des 20 000 000 de cas de COVID-19 est en voie d'être franchi en Inde, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.