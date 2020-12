COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 30 novembre

- La compagnie pharmaceutique, Moderna demandera aujourd'hui l'autorisation de distribuer son vaccin aux États-Unis et en Europe. Le vaccin contre les cas graves de COVID-19 serait efficace à 100%, mais en moyenne le taux d'efficacité est de 94%.

We just announced the primary efficacy analysis in the Phase 3 COVE study for mRNA-1273, our COVID-19 vaccine candidate and that today, we plan to request an Emergency Use Authorization from the U.S. FDA & conditional approval from the EMA.