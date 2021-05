COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 31 mai

- Les régions de Montréal (+105) , de la Montérégie (+46) , de l' Estrie (+29) et de Chaudière-Appalaches (+27) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 2 , soit 1 dans les 24 dernières heures et 1 entre le 23 et le 28 mai.

DÉCONFINEMENT

- La Montérégie, les Laurentides, Lanaudière, l'Outaouais, l'Estrie, la Capitale-Nationale et le Bas-Saint-Laurent passent en zone orange aujourd'hui. Ce changement de statut permet la réouverture des gyms, des salles à manger des restaurants, des comptoirs-alimentaires des cinémas et des salles de spectacles. Les élèves de 3, 4 et 5ième secondaire retournent à l'école à temps plein et les résidents des CHSLD pourront recevoir jusqu'à cinq personnes par jour à l'extérieur et trois proches aidants à l'intérieur. Montréal et Laval passeront en zone orange lundi prochain.

- L'Ontario prolonge la fermeture de ses frontières avec le Québec et le Manitoba jusqu'au 16 juin. Les barrages routiers sont en place depuis le 19 avril dernier.

SANTÉ

- Dès aujourd'hui, les cours se feront à distance à l'école Jean-Raimbault de Drummondville en raison d'un manque d'effectif. Plusieurs membres du personnel sont en isolement préventif en raison des mesures sanitaires reliées à la pandémie de COVID-19. Le retour en classe est prévu le lundi 14 juin.

VACCIN

- Les vaccins AstraZeneca distribués sans rendez-vous au Québec depuis samedi s'envolent très rapidement, tellement que plusieurs cliniques se sont retrouvées à court de doses durant la fin de semaine. Ce vaccin est réservé aux 45 ans et plus ayant reçu une première dose depuis au moins 8 semaines. Un million de doses supplémentaires sont attendues au Canada d'ici la fin du mois de juin.

INTERNATIONAL

- Plus de 170 000 000 de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

- Dans le TOP 5 des pays les plus infectés, on retrouve :