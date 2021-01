COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 4 janvier

- Les régions de Montréal (+1128) , de la Montérégie (+244) , de Laval (+222) et de Lanaudière (+157) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 32 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 9 sont survenus dans les 24 dernières heures, 22 entre le 28 décembre et le 2 janvier et 1 à une date inconnue.

SANTÉ

- Les chances sont minces que les commerces non essentiels et les écoles rouvrent leurs portes comme prévu lundi prochain, 11 janvier. Un nouveau record de cas de COVID quotidiens et un nombre inégalé de nouvelles hospitalisations ont été enregistrés pendant le congé du Jour de l'An (voir résultats plus haut). Il est encore trop tôt pour mesurer l'impact du retour des voyageurs.

2/2

Malgré les mesures du temps des Fêtes, les cas et hospit sont en ⬆️. Ça montre que la transmission communautaire est importante, ce qui a un impact majeur sur notre réseau de santé et sur notre personnel.



👇https://t.co/67V4bWdxIl — Christian Dubé (@cdube_sante) January 3, 2021

- 45 employés de la Société de transport de Montréal, dont 26 chauffeurs ont été déclarés positifs à la COVID-19 entre le 21 décembre et le 1er janvier. La STM emploie 11 000 personnes.

- Les résidents de la région de Québec qui devaient recevoir, dès cette semaine, leur deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 devront attendre quelques semaines supplémentaires. Explications ici !

- Le cap des 600 000 cas a été franchi au Canada. Le Québec est encore la province la plus touchée. L'Ontario arrive au second rang.

POLITIQUE

- Le gouvernement Trudeau promet de corriger les lacunes de la loi permettant aux voyageurs de toucher la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique. Le lieutenant politique du Parti libéral du Canada au Québec, Pablo Rodriguez assure qu'une solution sera trouvée rapidement. La faille qui permet aux voyageurs de toucher jusqu'à 1000$ a été révélée par les médias samedi.

- Plus de 360 scientifiques, ingénieurs, médecins et infirmières de partout au Canada demandent aux gouvernements de reconnaître la transmission aérienne comme risque de contracter la COVID-19 et de prendre les décisions qui s'imposent. Ils signent une lettre ouverte publiée dans les grands journaux ce matin. Les signataires demandent notamment aux gouvernements d'ordonner l'inspection des systèmes de ventilation dans les écoles et les CHSLD. En principe, les écoles et les commerces non essentiels doivent rouvrir lundi prochain, mais plusieurs experts demandent un confinement plus long, c'est le cas de la Dr Marie-Michelle Bellon.

- Québec solidaire demande un gel des loyers pour 2021 afin de permettre aux locataires de souffler un peu. QS presse le gouvernement Legault d'adopter une loi spéciale à cet effet dès la rentrée parlementaire, comme l'ont fait l'Ontario et la Colombie-Britannique. Plusieurs Québécois ont dû essuyer une hausse de leur loyer malgré une perte de revenus importante provoquée par la pandémie.

GÉNÉROSITÉ

- La guignolée des médias a fracassé des records de dons cette année en pleine pandémie. Une récolte inespérée de plus de 4 millions de dollars a été réalisée en cette 20e édition, et ce, malgré l'absence de la traditionnelle collecte de rue en raison de la COVID-19. Ça fracasse le record de 3,6 millions établi l'an dernier.

INTERNATIONAL

- 85 000 000 de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Le Royaume-Uni est devenu aujourd'hui le premier pays à administrer le vaccin produit conjointement par l'Université d'Oxford et la firme britannique AstraZeneca.