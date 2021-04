COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 5 avril

SANTÉ

- Les mesures sanitaires sont resserrées dès ce soir dans toute la Beauce, la MRC de Bellechasse et celle des Etchemins, en Chaudière-Appalaches. Des rassemblements dans les résidences privées ont contribué à une flambée des cas dans les derniers jours, selon la santé publique régionale. Le couvre-feu sera en vigueur de 20h à 5h, au moins jusqu'au 12 avril. Les écoles primaires et secondaires seront fermées, tout comme les commerces non essentiels, salles à manger de restaurant, cinémas et salles de spectacle. Ces mesures sont les mêmes que celles en place à Québec, Lévis et Gatineau depuis la semaine dernière.

#COVID19 - Dès le 5 avril 20h, des mesures spéciales d'urgence seront en vigueur dans plusieurs MRC de la Chaudière-Appalaches. Consultez le communiqué complet: https://t.co/U2yF1IIN73 — Santé Québec (@sante_qc) April 4, 2021

- Régis Labeaume qualifie de «catastrophique» la flambée de cas de COVID-19 à Québec. La région de la Capitale-Nationale a enregistré plus de 1000 nouveaux cas depuis mercredi dernier. Dimanche soir à l'émission «Tout le monde en parle», le maire de Québec a une fois de plus déploré l'éclosion au Méga Fitness Gym à l'origine d'au moins 147 infections. Régis Labeaume a déclaré que le propriétaire Dan Marino est « l'homme le plus populaire en ville pour les mauvaises raisons, parce que tous les commerçants lui en veulent à mort.»

- Neuf patients sous respirateurs à l'Hôpital Charles-Lemoyne ont manqué d'oxygène pendant près d'une minute, en juin dernier. Une erreur humaine pendant des travaux est à l'origine d'une coupure dans le circuit d'oxygène des soins intensifs COVID-19, selon la Presse. Les employés ont rapidement procédé à de l'assistance respiratoire, mais l'incident a été fatal pour un homme de 71 ans de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les huit autres patients se sont rétablis sans conséquence. Le CISSS de la Montérégie-Centre assure qu'une série de mesures ont été mises en place pour éviter qu'un tel événement ne se reproduise.

VACCINATION

- 77% des Montréalais âgés de 60 ans ou plus ont été vaccinés contre la COVID-19, ou ont pris leur rendez-vous. Plusieurs plages de vaccination sont disponibles dans les prochains jours, notamment au Stade olympique et dans l'Ouest de l'île. Malgré tout, Québec ne veut pas élargir la vaccination aux personnes plus jeunes. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a indiqué sur Twitter que la priorité est d'assurer les rendez-vous de toutes les personnes de 65 ans et plus de la province, d'ici la mi-avril. Selon les recommandations du Comité sur l’immunisation du Québec, le prochain groupe prioritaire sera les adultes de moins de 60 ans atteints d'une maladie chronique ou d'un problème de santé augmentant le risque de complication liée à la COVID-19.

- La vaccination en pharmacie doit débuter aujourd'hui en Montérégie, à Laval, dans les Laurentides et Lanaudière. Un important délai dans la livraison de 600 000 doses du vaccin de Moderna retarderait toutefois l'opération à mercredi, selon Radio-Canada. Les doses sont finalement arrivées, mais doivent maintenant être acheminées dans les différents établissements. L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires est en discussion avec Québec pour déterminer les prochaines dates de prise de rendez-vous pour la population.

ÉCONOMIE

- La saison des sucres est difficile en Montérégie et en Estrie en raison des périodes de chaleur survenues dès le mois de mars. Plusieurs acériculteurs n'ont atteint que la moitié de leur production normale, selon Radio-Canada. À cela s'ajoute la fermeture des salles à manger qui provoque d'importantes pertes de revenus. Les boites repas pour emporter ont toutefois permis aux propriétaires de cabanes à sucre de tirer leur épingle du jeu.

INTERNATIONAL

- Plus de 131 millions de personnes ont contracté le virus depuis le début de la pandémie, selon le bilan mondial de l'Université Johns Hopkins.

- France: Les mesures sanitaires sont resserrées dans tout le pays à compter de ce soir, ce qui inclut un couvre-feu entre 19h et 6h. Les écoles seront fermées pour trois semaines et les déplacements entre régions sont interdits.

- Royaume-Uni: Le gouvernement britannique testera un passeport sanitaire à compter de la mi-avril. Le système permettrait la reprise des événements de masse, comme les matchs de soccer et les événements en salles.

SPORTS

- LNH: L'éclosion de COVID-19 chez les Canucks de Vancouver toucherait maintenant une vingtaine de membres de l'équipe.

COVID-19 continues to be very serious and we encourage everyone to follow the public health orders. We hope to have further information to share in the coming days. Stay safe and healthy. pic.twitter.com/qJqMZyUSFY — Vancouver #Canucks (@Canucks) April 4, 2021

- LNH: L'entraîneur-chef des Stars de Dallas quitte un match après deux périodes en raison du protocole lié à la COVID-19.