COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 5 juillet

- Les régions de Montréal (+28) , de la Montérégie (+13) , de la Capitale-Nationale (+12), de Laval (+6) et de l'Outaouais (+5) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- On rapporte 3 nouveaux décès ( 7 depuis le 30 juin), soit 1 dans les dernières 24 heures, 1 entre le 25 et le 30 juin et 1 avant le 25 juin.

Québec ne diffuse plus de bilan quotidien les jours fériés et les week-ends.

VOYAGES

- À partir d'aujourd'hui, les Canadiens de retour au voyage qui sont doublement vaccinés n'ont pas à s'isoler à l'hôtel ou encore à la maison. Les voyageurs doivent toutefois soumettre une preuve de vaccination numérique et avoir un test de dépistage négatif. C'est important de préciser que les enfants non vaccinés sont obligés de s'isoler pendant 14 jours. Les voyages non essentiels sont toujours interdits. Pour en savoir plus, consultez le site du gouvernement du Canada

VACCIN

- La première personne vaccinée au Canada contre la COVID-19 a rendu l'âme. Gisèle Lévesque s'est éteinte de cause naturelle au Centre d'hébergement Saint-Antoine, à Québec, où elle vivait depuis le début de la pandémie. La dame de 89 ans, native de Rimouski, a été la première à recevoir le vaccin en décembre dernier.

- 3.2 milliards de vaccins anti-COVID ont été administrés à travers la planète jusqu'à maintenant.

INTERNATIONAL

- La Duchesse de Cambridge, Kate Middleton s'est placée en isolement après avoir été en contact avec une personne infectée par la COVID-19. La Duchesse ne présente aucun symptôme.

- La COVID-19 a fauché la vie de 3 977 189 humains depuis le début de la pandémie, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.