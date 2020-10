COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 5 octobre

- Les sports collectifs et loisirs organisés sont mis sur pause dans les zones rouges dès jeudi, jusqu'au 28 octobre. (Montréal, Laval, Québec, Chaudière-Appalache, Gaspésie/Maria, Nouvelle, Carleton-sur-Mer) Les programmes sports-études et arts-études sont maintenus à condition de se limiter au concept du groupe-classe.

- Les centres de conditionnement physique ferment également leurs portes du 8 au 28 octobre dans les zones rouges. Les propriétaires seront admissibles à une aide financière.

- Les élèves du secondaire des écoles situées en zone rouge devront porter le masque en tout temps, y compris en classe. Ils pourront le retirer durant les cours d'éducation physique. Les étudiants de 4e et 5e secondaire suivront leurs cours à l'école un jour sur deux. Les cégeps et universités doivent présenter le maximum de cours en ligne.

- Le manque de personnel se fait durement sentir dans les hôpitaux, alors que la 2e vague de COVID-19 déferle sur le Québec. Des centres hospitaliers n'ont même pas le personnel nécessaire pour faire fonctionner les appareils respiratoires nécessaires pour assurer la survie des malades.

- Justin Trudeau a passé un test de la COVID-19 en septembre. Le premier ministre avait un mal de gorge, mais le test s'est finalement avéré négatif. Il affirme avoir suivi les recommandations de son médecin et des autorités de santé publique.

- L'école secondaire Jacques-Rousseau de Longueuil est fermée pour deux semaines en raison d'une éclosion de COVID-19. Les élèves sont invités à s'isoler à la maison incluant ceux qui ont reçu un premier résultat négatif. Les cours se poursuivront à distance. Il s'agit de la deuxième polyvalente de Longueuil à fermer ses portes en raison d'une éclosion. Les élèves de l'école secondaire Gérard-Fillion sont en congés forcés jusqu'au 13 octobre.

- La porte-parole de la Maison-Blanche a à son tour contracté la COVID-19. Kayleigh McEnany a obtenu un résultat positif ce matin, mais affirme ne pas avoir de symptômes. Elle se place immédiatement en isolement.

- Donald Trump quittera l'hôpital à 18h30. Il affirme qu'il ne faut pas craindre la COVID-19 et qu'il se sent mieux qu'il y a 20 ans.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!