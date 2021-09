COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 6 septembre

Selon l'INSPQ, 87,4 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose et 81,3 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

SANTÉ

- Le variant Delta qui cause actuellement une recrudescence des cas partout dans le monde n'est pas le seul à inquiéter les autorités sanitaires. Le « Mu », par exemple, a récemment reçu le titre de « variant à suivre » par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) parce qu'il résiste mieux aux anticorps et au vaccin. Pour l'instant toutefois, les cas liés à cette souche sont surtout répertoriés en Amérique du Sud. Au Canada, il représente 0,3 % des cas selon Radio-Canada. Le variant « C.1.2 » n'est pour sa part pas encore sous haute surveillance par l'OMS, mais des chercheurs soulignent l'importance de le garder à l'oeil. Le variant observé pour la première fois en Afrique du Sud pourrait être encore plus résistant aux anticorps que ne l'est le Delta. Les chercheurs précisent que de nouveaux variants continueront de faire leur apparition tant que la majorité de la planète ne sera pas vaccinée.

VACCIN

- Pour un deuxième weekend consécutif, des milliers de manifestants se sont réunis dans le Vieux-Port et au Centre-ville de Montréal pour dénoncer la vaccination obligatoire. Ils ont marché dimanche, s'opposant fermement au passeport en place depuis le 1er septembre. Certains revendiquaient le droit à la liberté de choix, d'autres se désolaient du port du masque obligatoire, entre autres chez les jeunes.

- Les chefs des principaux partis fédéraux seront réunis le temps d'une vidéo pour lancer un message commun sur la vaccination. Ils mettront leur partisanerie à part pour unir leur voix et encourager les Canadiens qui hésitent encore à se faire vacciner contre la COVID-19 à le faire. C'est le chef du NPD Jagmeet Singh qui a lancé l'invitation à ses homologues.

FRONTIÈRES

- À compter de mardi, soit le 7 septembre, les frontières ouvriront pour les voyageurs internationaux. Les gens de partout sur la planète pourront donc choisir le pays pour un voyage non essentiel... à condition d'être pleinement vaccinés, évidemment. Les touristes devront quand même présenter un test de COVID-19 négatif et pourraient être sélectionnés au hasard à leur arrivée au pays pour être dépistés à nouveau. Ils seront toutefois exemptés de la quarantaine obligatoire. L'attente pourrait d'ailleurs être longue dans les aéroports pour les visiteurs qui seront plus nombreux et qui devront remplir plusieurs étapes avant de sauter dans un taxi. La consigne pour les Canadiens demeure toutefois d'éviter les voyages jugés non essentiels.