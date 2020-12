COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 7 décembre

- Les premiers Canadiens pourraient être vaccinés dès la semaine prochaine. Le premier ministre Justin Trudeau affirme que le Canada recevra 249 000 doses du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNtech avant la fin du mois de décembre, à condition que Santé Canada donne son approbation cette semaine. Les populations plus à risque comme les personnes âgées et les travailleurs du réseau de la santé seront vaccinées en priorité.

- Plus de 75 experts en santé et profs signent une lettre ouverte dans le quotidien LaPresse ce matin pour demander au gouvernement Legault de confiner le Québec pendant 2 semaines durant le temps des Fêtes, soit du 20 décembre au 3 janvier. À leur avis, cette pause imposée permettrait de briser la seconde vague de COVID-19 et de donner un répit au personnel du réseau de la santé. Ils estiment que les mesures actuelles sont insuffisantes pour contenir les éclosions.

- Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal demande à la population d'éviter l'urgence de l'Hôpital général du Lakeshore pour les prochains jours. Cet hôpital est désigné pour accueillir les cas positifs à la COVID-19 et des éclosions sur différentes unités rendent difficile la fluidité des patients. À 6h ce matin, le taux d'occupation de l'urgence était de 139%.

- Des intervenantes en CPE en manifesté ce matin Estrie pour réclamer des congés payés pour les employés forcés de se mettre en isolement préventif.

- Le maire de Saint-Sauveur-des-Monts dans les Laurentides demandent à nouveau à ce que des barrages policiers soient érigés ou que des contraventions soient émises pour empêcher le flot de visiteurs constant dans sa municipalité.

- La pandémie stimule l'adoption d'animaux qui est en forte hausse au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

- L'aéroport Montréal-Trudeau souhaite relancer l'industrie du voyage avec un projet-pilote mené en collaboration avec Biron Groupe Santé. Dès le 15 septembre, les voyageurs pourront effectuer un test de dépistage de COVID-19 et les résultats seront disponibles en 15 minutes. Ce service offert à 150$ sera d'abord offert aux voyageurs à destination de la France (*Sur certains vols seulement).

- Une quinzaine de personnes sont mises à l'amende pour avoir participé à un party à Grenville-sur-la-Rouge, cette fin de semaine. Les fêtards ont partagé leur soirée dans une vidéo Facebook dans laquelle certains insultent le premier ministre François Legault. La municipalité des Laurentides se trouve en zone orange où les rassemblements doivent compter un maximum de 6 personnes, provenant de deux foyers différents.

- Les premières doses du vaccin contre la COVID-19 de la compagnie Pfizer/BioNTech sont arrivées au Royaume-Uni. La campagne de vaccination doit débuter demain.

- L'avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani est atteint de la COVID-19. L'homme de 76 ans est hospitalisé dans un hôpital universitaire de Washington. Rudy Giuliani a multiplié les apparitions ces dernières semaines pour contester le résultat du vote de la dernière élection présidentielle.

Thank you to all my friends and followers for all the prayers and kind wishes.



I’m getting great care and feeling good.



Recovering quickly and keeping up with everything.