COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 7 juin

- Les régions de Montréal (+66) , de la Montérégie (+26), de l'Outaouais (+16) et de l'Estrie (+15) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 3 , soit 1 dans les dernières 24 heures et 2 entre le 31 mai et le 5 juin.

DÉCONFINEMENT

- Dès aujourd'hui, Montréal et Laval, de même que la MRC du Granit en Estrie, la MRC de Beauce-Sartigan, de L’Islet, de Montmagny et de Robert-Cliche dans Chaudière-Appalaches et la MRC Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et Les Basques dans le Bas-Saint-Laurent passent en zone orange ce qui permettra la réouverture des salles à manger des restaurants et des gyms.

ZONE ORANGE | C'est aujourd'hui que Montréal passe en zone orange! 🥳 Les Montréalais profiteront de certains allégements des mesures grâce à leurs efforts et au respect des consignes. #TousEnsemble

Pour plus d'informations : https://t.co/9yfsDta2wv pic.twitter.com/GYDJPaoze9 — Santé Montréal (@santemontreal) June 7, 2021

- La Mauricie, le Centre-du-Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et une partie du Bas-Saint-Laurent passent en zone jaune.

- L'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Nord-du-Québec et la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine passent en zone verte.

- Plus aucune région du Québec est en alerte maximale.

- Les travailleurs en zone jaune ou verte n'ont plus à porter le masque médical à l'intérieur s'ils disposent d'une barrière physique au bureau. La CNESST a décidé de revoir ses règles avec le déconfinement en suggérant notamment un retour progressif au travail en zone verte. Le port du masque de procédure reste obligatoire en tout temps en zone orange.

VACCIN

- La vaccination des 12 à 17 ans s'amorce dans les écoles secondaires du Québec.

- Moderna a demandé à Santé Canada d'homologuer son vaccin auprès des jeunes 12 à 17 ans. Son sérum est efficace à 93% d'après une étude américaine menée auprès de 3 700 jeunes Américains. Moderna et Pfizer testent maintenant leur vaccin contre la COVID-19 sur les enfants de 6 mois à 11 ans.

- Les Québécois de 80 ans et plus sont les premiers à pouvoir devancer la date de leur rendez-vous pour obtenir leur seconde dose de vaccin contre la COVID-19. Il suffit de se rendre sur le portail Clic Santé

- Les femmes sont jusqu'à 8 fois plus nombreuses que les hommes à ressentir des effets secondaires des vaccins contre la COVID-19, selon l'Agence de santé publique du Canada (maux de tête, douleur, rougeurs et démangeaisons au bras).

- Une équipe de Noovo Info s'est rendue dans le quartier LaSalle Heights où le taux de vaccination est le plus faible à Montréal. Voyez les efforts qui sont faits pour convaincre la population de se faire immuniser.

INTERNATIONAL

- 173.3 millions de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 depuis le début de pandémie et 3.7 millions de patients sont décédés, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.