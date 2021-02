COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 8 février

SANTÉ

- Plus de 4 000 infirmières ont quitté leur emploi dans le réseau de la santé depuis le début de la pandémie au Québec. Il s'agit d'une augmentation de 43% comparativement à l'année précédente, rapporte LaPresse. Le temps supplémentaire obligatoire et les conditions de travail sont en grande partie responsables de ces départs. Une infirmière de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal a été forcée d'effectuer 4 quarts de travail consécutifs de 16h pour un total de 64h de suite.

- Un nouveau masque N95 entièrement conçu au Québec vient d'être homologué par Santé Canada. La compagnie Artofix espère pouvoir en produire 400 000 par semaine grâce à son usine de Beauceville qui sera dédiée à la production du couvre-visage. Les concepteurs du modèle québécois prétendent qu'il est plus confortable que celui de la marque 3M que tous les pays s'arrachent depuis le début de la pandémie.

ÉCONOMIE

- Le Québec se déconfine partiellement aujourd'hui avec la réouverture de tous les commerces non essentiels. Six régions passent en zone orange, soit la Gaspésie, le Bas-St-Laurent, l'Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay-Lac-St-Jean, la Côte-Nord et du Nord-du-Québec. Dans ces régions, les gyms et les salles à manger des restaurants peuvent rouvrir.

- L'Ontario pourrait entamer son déconfinement dès la semaine prochaine. Selon La Presse canadienne, la réouverture de l'économie débutera dans les régions les moins affectées par la pandémie. Le premier ministre, Doug Ford, devrait en faire l'annonce aujourd'hui.

JUSTICE

- Ce n'est pas facile de contester une contravention de 1500$ pour rassemblement illégal. Une seule personne a été acquittée sur les 20 causes suivies par LaPresse. La Couronne n'a généralement besoin que du témoignage du policier pour l'emporter.

INTERNATIONAL

- 106 000 000 de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie et 2.3 millions de patients ont succombé à la maladie, selon les plus récentes informations de l'Université Johns Hopkins.