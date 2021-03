COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 8 mars

- Les régions de Montréal (+276) , de Laval (+77) , des Laurentides (+59) et de la Montérégie (+52) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 9 , soit 0 dans les 24 dernières heures, 6 entre le 1er et le 6 mars et 3 avant le 1er mars.

SANTÉ

- Les aînés du Québec auront accès au vaccin d'AstraZeneca, malgré les réserves du comité fédéral sur l'immunisation concernant les 65 ans et plus. Le Comité sur l'immunisation du Québec donne quant à lui son approbation pour les 18 ans et plus, sauf pour les personnes qui ont un risque très élevé de maladie. On évoque notamment les résidents en CHSLD et les travailleurs de la santé. Québec indique qu'il va l'utiliser surtout pour vacciner les groupes vulnérables à domicile puisque le vaccin d'AstraZeneca est plus facile à déplacer. La province recevra cette semaine 113 000 premières doses de ce 3e vaccin approuvé par Santé Canada. De nouvelles études ont confirmé que la première dose offre le même niveau de protection contre la COVID-19 que le vaccin de Pfizer.

La Santé publique favorise l’administration d’AstraZeneca à des clientèles où la vaccination mobile est optimale. Ces doses permettront de vacciner nos groupes vulnérables à même leur domicile. Un ajout significatif à notre grande opération. https://t.co/phiT1eB5Pt — Christian Dubé (@cdube_sante) March 8, 2021

- Le gouvernement Legault viendra en aide aux femmes qui ont été durement affectées par la pandémie. 23 millions seront investis pour bonifier divers programmes d'aide. Sur les 210 000 emplois perdus pendant la crise, 55% étaient occupés par de femmes. La charge de travail des mères envers leurs enfants a aussi augmenté de 27h par semaine en moyenne contre 13h pour les pères depuis un an.

À toutes celles qui font de notre société un meilleur endroit où vivre, merci du fond du cœur.



Bonne Journée internationale des droits des femmes! pic.twitter.com/evnsJYaw3a — François Legault (@francoislegault) March 8, 2021

- Les élèves de la première à la sixième année primaire doivent porter le masque chirurgical en tout temps pour le retour en classe dans le Grand Montréal, aujourd'hui. La santé publique de la métropole s'attend à une hausse du nombre de cas de variants dans les prochains jours. On comptait 241 éclosions en milieu scolaire en date du 6 mars.

- La vaccination contre la COVID-19 s'élargit dans quatre régions du Québec. Les aînés de 75 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous en Montérégie, dans les Laurentides, dans la Capitale-Nationale et au Bas-Saint-Laurent. Jusqu'ici, 6,4% des Québécois ont reçu leur première dose.

- Le Canada devrait recevoir 910 000 doses de vaccin contre la COVID-19 cette semaine. La santé publique fédérale prévoit l'arrivée de 445 000 doses du vacin Pfizer-BioNTech et 465 000 autres de la compagnie Moderna. Ottawa s'attend à ce que les manufacturiers de vaccins aient fourni un total de huit millions de doses d'ici le 31 mars.

DÉCONFINEMENT

- Les restaurants en zone orange peuvent rouvrir leurs portes dès ce matin à l'extérieur du Grand Montréal. Deux adultes par table seront permis avec leurs enfants et une preuve de résidence. Le couvre-feu passe également à 21h30 en Estrie, Mauricie, Chaudière-Appalaches, dans le Centre-du-Québec et dans la grande région de Québec. Il est aussi possible de retourner au gym en zone orange.

- Les sports organisés pourraient bientôt reprendre de façon graduelle en zone orange, selon la Presse. Les entraînement seraient permis avec un groupe limité, mais pas les matchs. Cette mesure ferait partie du plan de déconfinement des sports que le gouvernement Legault doit annoncer cette semaine, mais qui n'a toujours pas été approuvé par la Santé publique. La stratégie inclurait aussi le retour des sports en gymnase, comme le volleyball ou le basket, partout au Québec, mais seulement entre membres d'une même bulle familiale. La pression monte dans le dossier alors que des milliers de personnes ont marché, hier à Québec, pour réclamer la reprise des sports organisés.

JUSTICE

- Une trentaine de fêtards ont reçu pour 60 000$ de tickets pour un party dans un chalet loué à Stoneham, samedi soir. Plusieurs d'entre eux ont refusé de s'identifier ce qui leur a valu 14 amendes supplémentaires pour entrave à un agent de la paix.

- Les policiers sont également intervenus dans une maison cossue de Mascouche, dimanche après-midi, pour mettre fin à un rassemblement illégal. Une trentaine de personnes âgées de 20 à 70 ans ont reçu un constat de plus de 1 500$.

INTERNATIONAL

- Le cap des 2,6 millions de morts liés à la COVID-19 à travers le monde sera bientôt franchi, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.