COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 9 août

Selon l'INSPQ, 84,4 % de la population âgée de 12 ans et plus ont reçu une première dose et 70,3 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

TOURISME

- Depuis minuit, les Américains pleinement vaccinés peuvent entrer au pays pour des voyages non essentiels. Ils doivent toutefois présenter une preuve qu'ils ont reçu leurs deux doses depuis au moins deux semaines, ainsi qu'un test négatif de COVID-19. Pour les Canadiens souhaitant visiter les États-Unis par contre, la frontière reste fermée au moins jusqu'au 21 août. Pour les touristes étrangers provenant de l'international, la date prévue pour l'entrée au Canada est fixée au 7 septembre.

(1/8) Ensemble, les taux de vaccination et les solides mesures de santé publique du Canada ont ouvert la voie à une adaptation prudente des mesures frontalières. https://t.co/cg8MU6fYjy pic.twitter.com/Ltf4PjjDng — Santé Canada et l’ASPC (@GouvCanSante) July 19, 2021

- Après des mois difficiles, l'industrie touristique de chez nous a vécu des vacances de la construction satisfaisantes et a espoir que ça se poursuivra. La pandémie a forcé les Québécois à redécouvrir leur province et ça a provoqué un achalandage exceptionnel dans plusieurs villes et villages de chez nous, selon La Presse. Du 16 juillet au 1er août par exemple, les dépenses dans les hôtels du Québec ont grimpé de 41 % par rapport à l'an dernier. Dans les restaurants, la hausse des dépenses est de 19 %. Et ça promet de continuer de bien aller. Selon un sondage CAA Québec, le mois d'août est la période de vacances la plus populaire pour les Québécois.

VACCIN

- La 4e vague de pandémie touchera essentiellement les non-vaccinés d'après plusieurs experts en santé. C'est le cas d'au moins 8 millions de Canadiens selon les chiffres obtenus par Radio-Canada. Ils seront les premiers frappés par le variant Delta ce qui pourrait ultimement engorger notre système de santé. À la mi-juillet, 90% des nouveaux cas de COVID-19 au Québec étaient des personnes non vaccinées ou ayant reçu une seule dose.

- Le milieu canadien des affaires semble par ailleurs appuyer grandement la décision du gouvernement québécois d'imposer le premier passeport vaccinal au pays. Selon la Chambre du commerce du Canada, les passeports vaccinaux contribueront à empêcher les prochaines vagues à trop perturber l'économie en permettant aux personnes à faible risque de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Même si 80 % des Canadiens de plus de 12 ans se sont déjà fait vacciner ou ont manifesté leur volonté de le faire, le président du groupe affirme que ce pourcentage est trop faible pour garantir une véritable immunité collective. Le premier ministre François Legault a annoncé jeudi qu’un passeport vaccinal sera instauré dans la province pour accéder à des services non essentiels.



INTERNATIONAL

- Le bilan mondial fait état de plus de 4,2 millions de morts de la COVID-19 depuis le début de la pandémie selon les plus récentes données de l'Université John Hopkins.