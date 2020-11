COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce lundi 9 novembre

- Le géant pharmaceutique Pfizer a annoncé ce matin que son vaccin contre la COVID-19 est efficace à 90%. Près de 44 000 personnes de divers pays ont participé à l'étude préliminaire qui est au stade 3 Pfizer promet de dévoiler des données supplémentaires dans les prochaines semaines. Le Canada a conclu un accord plus tôt cette année avec Pfizer pour obtenir des doses du vaccin dont la date de sortie est indéterminée.

- Les cas de COVID-19 se multiplient au CHSLD Saint-Eusèbe de Joliette dans Lanaudière. La moitié des résidents, soit 70 personnes et 49 employés ont contracté le coronavirus jusqu'à maintenant. Le ministère de la Santé a dépêché sur place une équipe de prévention des infections.

- Ce ne sera pas chaud dans les classes cet hiver. Plusieurs commissions scolaires demandent aux enseignants d'ouvrir régulièrement les fenêtres pour faire circuler l'air afin d'éviter la propagation de la COVID-19. Ce sera particulièrement le cas dans les vieux édifices où la ventilation est déficiente, rapporte LaPresse ce matin.

- La Ville de Montréal a renouvelé l'état d'urgence pour 5 jours supplémentaires. Ce statut accorde à l'administration Plante des pouvoirs exceptionnels pour faire face à la pandémie qui sévit actuellement.

- La pandémie aura eu raison du 2Pierrots de Montréal. La célèbre boîte à chanson fermera ses portes le mois prochain après 46 ans d'existence. L'annonce a été faite hier soir par la propriétaire et fille du fondateur de l'établissement du Vieux-Montréal, Marilou Sciascia Ruel. Un spectacle d'adieu virtuel se tiendra en ligne le 12 décembre prochain.

- Le gouvernement Trudeau viendra en aide aux transporteurs aériens en difficulté financière en raison de la COVID-19. En échange, les compagnies devront rembourser les clients qui ont acheté un billet d'avion. Elles devront également maintenir certaines liaisons régionales. Des discussions seront menées dans les prochains jours avec Ottawa.

- Les revenus d'Air Canada ont chuté de 86% au dernier trimestre pour s'établir à 757 M$. Le transporteur a déclaré une perte nette de 685 M$. Pour alléger ses coûts, Air Canada annule 12 commandes d'appareils A220 fabriqués à Mirabel et 10 appareils Boeing 737 MAX.

- La police de Sherbrooke est intervenue cette fin de semaine pour mettre fin à un party dans un bar où 200 personnes étaient réunies.

- Du 2 au 8 novembre, le Service de police de la Ville de Montréal a reçu 589 appels en lien avec l'application du décret de la Santé publique. Les policiers ont remis 179 constats ou RIG, en plus d’inspecter 7 établissements licenciés, 101 établissements scolaires et 293 lieux autres.

- Le cap des 50 millions de cas de COVID-19 à travers le monde a été franchi selon l'Université Johns Hopkins. Plus de 1.2 million de patients ont succombé à la maladie.

- Le nouveau président des États-Unis, Joe Biden est déjà au travail. Une cellule de crise est mise en place pour trouver des moyens de contrer la pandémie de COVID-19. Près de 10 millions d'Américains ont été infectés depuis le début de la pandémie.

.@JoeBiden and I are ready to get COVID-19 under control. We’re ready to rebuild our economy. We’re ready to meet the challenges of the climate crisis. We’re ready to act to address systemic racism. And we’re ready to fight for you.