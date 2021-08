COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 10 août

Selon l'INSPQ, 84,8 % de la population âgée de 12 ans et plus ont reçu une première dose et 72,2 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

PASSEPORT VACCINAL

- C'est ce mardi que les modalités du passeport vaccinal au Québec seront annoncées. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, tiendra un point de presse à 13h. Le premier ministre François Legault a confirmé la semaine dernière qu'il déploiera le passeport vaccinal dès le 1er septembre pour éviter un nouveau confinement avec la 4e vague. On sait déjà qu'il sera utilisé pour l'accès à certains services non essentiels seulement, comme les restaurants. Il est possible qu'il soit utilisé dans certaines régions seulementaussi. Tous les détails, comme la mécanique, ne sont pas tous arrêtés. Ils pourraient faire l'objet d'une annonce ultérieure, selon Radio-Canada.

VACCIN

- Jean-Gabriel Mercier-Rancourt de Châteauguay est le premier Québécois à remporter un lot de 150 000$ du loto-vaccin instauré par Québec. Deux bourses d'études de 10 000$ ont aussi été remportées par Anaïs Mc Murray de Montréal et Thomas Langlais de la Montérégie.

@sante_qc a dévoilé les gagnants du premier tirage du concours Gagner à être vacciné! Félicitations aux gagnants!



Il y a eu 3.7M d’inscriptions au concours jusqu’à maintenant. Très heureux de voir cet engouement. Vous pouvez encore vous inscrire pour les 4 prochains tirages 👇. pic.twitter.com/fTTXoe38Cu — Christian Dubé (@cdube_sante) August 10, 2021

- Moderna investira des centaines de millions de dollars pour la construction d'un centre de recherche et d'une usine de vaccin à Montréal selon La Presse. La nouvelle sera confirmée à 10h lors de point de presse du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, au Palais des congrès.

INTERNATIONAL

- Le bilan mondial fait état de plus de 203,6 millions de cas et plus de 4,3 millions de morts de la COVID-19 depuis le début de la pandémie selon les plus récentes données de l'Université John Hopkins. Quelque 4,5 milliards de doses de vaccins ont été distribuées à travers le monde jusqu'à maintenant.