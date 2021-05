COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 11 mai

- Les régions de Montréal (+189) , de Chaudière-Appalaches (+71), de la Montérégie (+62) et de Laval (+61) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 6 , soit 1 dans les 24 dernières heures et 5 entre le 3 et le 8 mai.

VACCIN

- La vaccination progresse tellement rapidement au Québec que 75% des 12 ans plus devraient être vaccinés d'ici 30 jours. Plus de 43% des Québécois ont reçu leur première dose et plus d'un million de personnes ont déjà pris rendez-vous. Les 25 ans et plus pourront s'inscrire à compter de demain (mercredi).

- Les élèves du primaire âgés de 12 ans auront aussi droit au vaccin contre la COVID-19, selon le Journal de Montréal. Il reste à déterminer le mode de fonctionnement pour la vaccination. Les élèves pourraient être transportés dans des centres de vaccination. 500 000 jeunes de 12 à 17 ans du secondaire recevront une première dose d'ici la fin de l'année scolaire.

SANTÉ

- Le bilan routier s'améliore au Québec depuis l'imposition du couvre-feu. Radio-Canada rapporte que les demandes d'indemnisation à la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ) ont chuté de 35%, de janvier à mars 2021, comparativement à la même période de l'an dernier. Les blessés graves sont aussi moins nombreux dans les hôpitaux ce qui permet aux équipes médicales de s'occuper des patients atteints de la COVID-19.

LOISIRS

- La Fête du Lac des Nations de Sherbrooke abandonne l'idée de tenir des activités extérieures en raison des mesures sanitaires. Les spectacles seront présentés en ligne et à la salle Maurice-O'Bready, du 13 au 17 juillet prochain. La programmation complète sera dévoilée sous peu. L'Estrie est repassée en zone rouge hier (lundi).

INTERNATIONAL

- Près de 159 000 000 de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

- Dans le TOP 5 des pays les plus infectés, on retrouve :