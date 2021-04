COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 12 avril

- Le premier ministre François Legault s'adressera aux médias à 13h cet après-midi. Il sera accompagné du ministre de la Santé, Christian Dubé et du Dr Horacio Arruda.

- Le rythme de la campagne de vaccination au Québec s'améliore. 23% des Québécois ont reçu au moins une dose du vaccin jusqu'à maintenant.

- Une autre manifestation contre le couvre-feu et autres mesures sanitaires s'est tenue hier soir à Montréal. Des dizaines de protestataires se sont dispersés à travers le centre-ville pour compliquer le travail des policiers du SPVM. Contrairement à la veille, les actes de vandalisme ont été peu nombreux.

- Ottawa vole finalement au secours d'Air Canada avec une aide financière de 6 G$, principalement sous forme de prêts. En échange, le transporteur devra rembourser les voyageurs dont les vols ont été annulés en raison de la pandémie. Air Canada devra aussi rétablir ses vols régionaux d'ici le 1er juin en plus de protéger les pensions et les conventions collectives de ses employés. D'autres transporteurs comme WestJet pourraient également recevoir de l'aide financière.

- L'Organisation mondiale de la santé demande la suspension immédiate de la vente d'animaux sauvages vivants dans les marchés, à travers le monde. Ils sont la source de 70% de toutes les maladies infectieuses détectées chez les êtres humains. L'OMS suggère également d'améliorer les règles d'hygiènes dans ces marchés traditionnels. La pandémie aurait débuté au marché de Wuhan en Chine pour ensuite se propager à l'ensemble de la planète.

Animals, particularly wild animals, are the source of more than 70% of all emerging infectious diseases in humans, many of which are caused by novel viruses. Wild mammals, in particular, pose a risk for the emergence of new diseases.



