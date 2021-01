COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 12 janvier

- Le système de santé québécois étouffe avec la pandémie. Le délestage est à un niveau critique alors que les deux tiers des lits consacrés aux patients atteints de COVID-19 sont occupés.140 000 chirurgies sont suspendues pour une durée indéterminée. C'est 26 000 de plus qu'avant la pandémie. Le dépistage des cancers du côlon et les greffes de reins de donneurs vivants sont compromis dans plusieurs hôpitaux.

- Un comité d'experts en santé à Ottawa recommande un délai maximum de 6 semaines pour la deuxième dose du vaccin Pfizer contre la COVID-19. C'est trois semaines de plus que ce qui est recommandé par le fabricant. Plus de patients pourront être vaccinés sans mettre en danger ceux qui ont déjà reçu le sérum, selon Radio-Canada.

- Le lavage des mains et le port du masque sont là pour rester en 2021 selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les campagnes de vaccination ne seront pas suffisantes pour développer l'immunité collective nécessaire à la fin des mesures sanitaires à travers le monde. Par ailleurs, la Chine a finalement dit oui à une enquête indépendante pour retracer l'origine de la pandémie, un an après le premier décès. Des chercheurs de l'OMS se rendront sur place, jeudi, pour déterminer comment le virus a muté pour passer de la chauve-souris à l'homme.

- L'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal a un urgent besoin d'inhalothérapeutes. En pleine pandémie, une quinzaine d'employés ont démissionné en l'espace d'un mois ce qui fait en sorte que 54 postes sont présentement à combler, rapporte Le Devoir.

- Le Carnaval de Québec va de l'avant avec son édition 2021, mais l'organisation renonce à toutes ses activités de rassemblement extérieurs en raison de la COVID-19.

- Les sites d'activités extérieures sont très prisés au Québec, particulièrement depuis l'imposition d'un couvre-feu.

- Des enquêteurs de l'Organisation mondiale de la santé se rendront en Chine, ce jeudi, pour retracer l'origine de la pandémie de COVID-19. Les autorités chinoises ont attendu un an avant de permettre la tenue d'une enquête indépendante sur la crise sanitaire qui a fait plus de 1,9 million de morts à travers la planète. Les chercheurs tenteront de déterminer comment le virus a muté pour passer de la chauve-souris à l'homme.

- Près de 91 000 000 de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Dans le TOP 5 des pays les plus infectés, on retrouve :

- Le Royaume-Uni s'est donné le défi de vacciner 15 millions de personnes d'ici la mi-février.

