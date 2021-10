COVID-19 : tout ce qu'il faut savoir ce mardi 12 octobre

Selon l'INSPQ, en date du 12 octobre, 89,9 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose et 86,6 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

VACCIN

- L'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec suspendra le permis de ses membres qui ne sont pas adéquatement vaccinés, dès vendredi. Le Collège des médecins et les ordres professionnels qui représentent les infirmières et les inhalothérapeutes ont aussi pris cette décision.

- 2800 infirmières et infirmiers n'ont pas été vaccinés, 1500 ont reçu une 1ère dose et 5700 dossiers seront révisés. Le personnel infirmier non adéquatement vacciné sera suspendu sans salaire à compter de vendredi. Le gouvernement Legault a promis qu'il n'y aurait pas de bris de service, malgré la perte de nombreuses infirmières et infirmiers.

- Une avocate montréalaise veut empêcher l'entrée en vigueur de la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé, à compter de vendredi. Elle représente plusieurs centaines d'employés qui estiment que le décret gouvernemental provoquera des bris de services. Plusieurs mesures sanitaires ont été contestées devant les tribunaux depuis le début de la pandémie. Le gouvernement a eu gain de cause dans tous les dossiers, sauf pour l'imposition du couvre-feu auprès de la population itinérante.

SANTÉ

- Si vous avez reçu le vaccin AstraZenecca, vous pourrez tout de même voyager aux États-Unis dès le mois prochain. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies ont donné le feu vert à cette mesure, même si ce vaccin n'a toujours pas été approuvé par les autorités américaines. Pour ce qui est de la vaccination mixte, aucune décision n'a encore été prise.

INTERNATIONAL

- 6.5 milliards de vaccins ont été distribués à travers le monde, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.