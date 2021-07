COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 13 juillet

- 66 745 doses de vaccin administrées s'ajoutent, soit 65 405 dans les dernières 24 heures et 1 340 avant le 11 juillet, pour un total de 9 467 386 doses administrées au Québec.

- Baisse également du côté des hospitalisations. On en dénombre 88, une diminution de 8 depuis le dernier bilan.

- Le Québec enregistre 199 nouveaux cas pour les 3 derniers jours et 52 dans les derniers 24 heures, selon le dernier bilan publié lundi le 12 juillet, pour un total de 375 915 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

VACCIN

- Le Québec n'a pas l'intention d'imiter la France qui imposera la vaccination à tous les travailleurs de la santé d'ici le 15 septembre prochain. Plus de 90% des infirmières québécoises et 84% des préposés aux bénéficiaires ont été vaccinés. Les employés de la santé qui refusent de le faire doivent se faire tester trois fois par semaine.

- Le vaccin de la pharmaceutique Johnson & Johnson présente un risque accru de développer le syndrome de Guillain-Barré, selon l'Agence américaine du médicament. Cette maladie attaque les nerfs périphériques et peut provoquer la paralysie quasi-complète. Au moins 100 cas ont été dénombrés aux États-Unis sur près de 12 millions et demi de doses distribuées. Un patient est décédé. Le vaccin de Johnson & Johnson a été autorisé au Canada en mars, mais la distribution a été freinée le mois dernier en raison d'un problème de qualité. Le gouvernement canadien a réservé 38 millions de doses.

- Les personnes infectées par la COVID-19 pourront obtenir une 2e dose de vaccin, particulièrement si elles souhaitent voyager. Aucun enjeu majeur n'a été identifié en lien avec l'administration d'une seconde dose selon le Comité sur l'immunisation du Québec.

SANTÉ

- Le gouvernement du Québec lancera demain (mercredi) une nouvelle campagne de publicité pour convaincre les Québécois(es), particulièrement les jeunes, de se faire vacciner contre la COVID-19. L'accent sera mis sur l'importance de se présenter au rendez-vous et de se prévaloir de la 2ième dose. À ce jour, 68% des 18 à 29 ans ont reçu une première dose de vaccin et seulement 19% ont reçu les deux doses.

INTERNATIONAL

- Plus de 187 000 000 de cas de COVID-19 ont été répertoriés à travers le monde depuis le début de la pandémie, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

- L'Allemagne ne compte pas imposer la vaccination à sa population. C'est ce qu'a fait savoir la chancelière Angela Merkel aujourd'hui.

- Une importante vague de COVID-19 frappe l'Indonésie qui enregistre une moyenne de 36 500 cas par jour, depuis une semaine.

INSOLITE

- Le méga-hit "Gangnam Style" et autres musiques rythmées sont désormais interdites dans les centres de conditionnement physique de la Corée du Sud en raison d'une montée de cas positifs dans ce pays d'Asie de l'Est. Les experts veulent éviter que les sportifs respirent trop fort et projettent des goutelettes dans l'air, rapporte le Vanity Fair.