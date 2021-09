COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 14 septembre

Selon l'INSPQ, en date du 13 septembre, 88,3 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose et 83,3 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

SANTÉ

- L'arrivée des tests rapides de COVID-19 dans les écoles se fait de façon chaotique à Montréal. Les établissements scolaires disent être livrés à eux-mêmes avec une simple vidéo pour former le personnel. Aucun incitatif n'est offert aux volontaires qui souhaitent administrer le test aux enfants. Il faut environ 40 min pour détecter le virus chez un élève qui présente des symptômes de COVID-19 pendant la journée.

VACCIN

- Québec a bien fait de retarder la 2e dose de vaccin pour vacciner le plus de personnes possible, révèle une nouvelle étude de l'INSPQ. Cette stratégie a permis de réduire la mortalité chez les personnes âgées. La protection avec une seule dose était en moyenne de 66% pour Pfizer et 80% pour le vaccin Moderna.

- À compter du 26 octobre, l'ensemble des travailleurs et bénévoles du réseau de la santé devront être vaccinés contre la COVID-19 en Colombie-Britannique.

MANIFESTATIONS

- S'il est réélu, Justin Trudeau promet d'adopter une loi pour interdire les manifestations devant les centres de soins. Une poignée d'opposants au vaccin ont défilé hier devant le Centre université de santé McGill de Montréal. Le geste imité ailleurs au Canada est dénoncé par de nombreux élus, ainsi que tous les chefs en campagne électorale.

Manifester est un droit. Mais la ligne a été franchie, et ça doit cesser immédiatement. Intimider des enfants et des travailleurs de la santé, c’est non. Nous mettons tout en oeuvre pour protéger la population, nos bâtiments municipaux et les services de santé. #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) September 13, 2021

Manifestations devant les hôpitaux : les anti-vaccins choisissent une mauvaise cible alors que ce sont principalement les non vaccinés qui engorgent notre réseau de santé. Tenter de bloquer l’accès aux hôpitaux n’aide en rien le débat. La police surveillera de près les manifs. — Christian Dubé (@cdube_sante) September 13, 2021

POLITIQUE

- Les travaux reprennent aujourd'hui à l'Assemblée nationale à Québec. La gestion de la pandémie sera au coeur des discussions, de même que la refonte de la loi 101 et la pénurie de la main-d'oeuvre. Un nombre limité de députés pourront participer à la période des questions en raison de la COVID-19.

- Près de 110 000 personnes ont signé la pétition contre l'imposition du passeport vaccinal. Cette pétition mise en ligne sur le site de l'Assemblée nationale a été moussée par le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime. Dès demain, les commerçants devront faire appliquer la mesure à la lettre, sans quoi ils s'exposeront à des amendes salées.