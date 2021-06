COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 15 juin

- Les régions de Montréal (+48) , de la Montérégie (+14) , de Laval (+14) et de Chaudière-Appalaches (+9) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

SANTÉ

- Les trois quarts des nouveaux cas de COVID-19 au Québec affectent des gens non vaccinés, selon le ministre de la Santé Christian Dubé. Le retard dans la prise de rendez-vous et l'immunisation persiste chez les 18-39 ans tandis que 200 000 personnes n'ont toujours pas reçu leur première dose. Ceux qui ont eu la COVID sont aussi plus réticents à se faire vacciner. Leur taux de vaccination est de 60% contre 79% pour les Québécois de 12 ans et plus.

ÉCONOMIE

- La quarantaine obligatoire à l'hôtel a coûté 498 M$ aux voyageurs selon Le Devoir. Dans 90% des cas, les clients ont quitté après la première nuit. La facture moyenne est de 1200$ par voyageur.

- L'application Alerte COVID-19 a été utilisée par seulement 4.1% des Canadiens infectés par le coronavirus, rapporte le Journal de Montréal. Le taux d'utilisation au Québec est encore plus faible, soit 1.7%. L'application a été téléchargée par plus de 6 millions et demi de Canadiens. Ottawa a dépensé 17.5 M$ pour la faire connaitre grâce à une importante campagne de publicité et marketing.

VACCIN

- 95% des résidents de CHSLD ont reçu une première dose de vaccin et 84% ont reçu leur 2e dose selon l'Institut national de Santé publique du Québec. Il y a seul cas actif en CHSLD.

- Les Québécois de 50 ans et plus peuvent dès aujourd'hui modifier la date de leur rendez-vous pour obtenir leur 2e dose de vaccin contre la COVID-19.

INTERNATIONAL

- Le cap des 600 000 morts est sur le point d'être franchi aux États-Unis, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

- Le Royaume-Uni repousse de 4 semaines les dernières restrictions anti-COVID en raison d'une multiplication de cas. Ils sont passés de 2000 à 7000 par jour, principalement en raison du variant Delta (indien) qui est plus contagieux.