COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 15 septembre

- Montréal enregistre la plus importante hausse quotidienne de cas ( +96 ), suivie de la Capitale-Nationale ( +60 ) et la Montérégie ( +34 ).

SANTÉ

- Montréal, la Montérégie, le Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches passent en "zone jaune" dès aujourd'hui en raison d'une multiplication de cas de COVID-19. Laval, l'Estrie, Québec et l'Outaouais demeurent en pré-alerte.

- On compte au moins un cas de COVID-19 dans 223 écoles du Québec, selon le dernier bilan officiel. C'est beaucoup moins que les 320 établissements comptabilisés par le site citoyen covidecolesquebec.org. En date de lundi, on comptait au total 377 cas positifs, dont 296 élèves. Les écoles qui font parties de la liste resteront 14 jours en ligne suivant l'apparition d'un cas positif. La région la plus touchée est Montréal avec plus de 50 écoles.

- La mairesse Valérie Plante s'inquiète des conséquences sur la santé publique de la manifestation anti-masques qui s'est tenue samedi à Montréal. Elle a été choquée en voyant des pancartes qui laissait entendre que cette pandémie était un complot inventé de toutes pièces. La mairesse Plante rappelle que la COVID-19 a fait près de 3500 morts à Montréal.

- On devrait savoir d'ici la fin octobre si le vaccin du géant pharmaceutique Pfizer contre la COVID-19 fonctionne. Le Canada a réservé 20 millions de doses qui pourraient être disponibles dès 2021. Plus de 30 000 personnes testent présentement le vaccin. 9 produits sont à la dernière étape des essais cliniques avant la commercialisation.

ÉCONOMIE

- Les temps sont durs pour la vente au détail. C'est au tour de la chaîne de magasins "Manteaux Manteaux" de se placer à l'abri de ses créanciers. La compagnie montréalaise qui emploie 300 personnes, traîne une dette de 3,7 M$. Et Mountain Equipment Co-op n'est plus une coopérative. La MEC du plein-air a été vendue à l'Américaine Kingswood Capital Management. La coop avait été créée il y a près de 50 ans en Colombie-Britannique.

CHSLD

- Le Québec demande à Ottawa de prolonger le mandat de la Croix-Rouge canadienne dans les CHSLD jusqu'au 31 octobre. Cette prolongation permettrait aux nouveaux préposés aux bénéficiaires de prendre progressivement la relève. 600 bénévoles de la Croix-Rouge sont sur le terrain, principalement à Montréal, en Montérégie, Québec, Mauricie et dans le Centre-du-Québec.

POLITIQUE

- Le premier ministre Justin Trudeau annoncera d'autres mesures d'aide aux Canadiens dans son Discours du Trône qu'il présentera le 23 septembre. Selon LaPresse, une nouvelle prestation pour les personnes âgées pourrait voir le jour. Elle serait inspirée de l'Allocation canadienne pour enfants créée en 2016. Ottawa songerait également à investir des sommes supplémentaires dans les CHSLD. Une refonte du programme d'assurance-emploi serait aussi dans les cartons.

INTERNATIONAL

- La pandémie a fait plus de 928 000 morts aux États-Unis selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.