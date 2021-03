COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 16 mars

#COVID19 - En date du 14 mars, voici la situation au Québec: https://t.co/FxK4or5HJ4 Pour la semaine du 15 mars, le Québec doit recevoir 101 790 doses de Pfizer, aucune dose de Moderna et aucune dose de COVISHIELD (développé par AstraZeneca): https://t.co/FgRCFj7eHy pic.twitter.com/jSSW1aqihi

- Les régions de Montréal (+247) , de la Montérégie (+78), de Laval (+72) et de Lanaudière (+49) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 553 patients sont hospitalisés (+6) et 96 personnes sont aux soins intensifs (-4) .

- Le nombre de décès grimpe de 10 , soit 2 dans les 24 dernières heures, 6 entre le 8 et le 13 mars et 2 avant le 8 mars.

SANTÉ

- Le premier ministre François Legault annoncera à 17h cet après-midi de nouveaux assouplissements aux mesures sanitaires avec le report du couvre-feu à 21h30 en zone rouge, ce qui inclut le Grand Montréal. Selon LaPresse, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec passeront en zone jaune où le couvre-feu sera complètement éliminé. Autre changement majeur, les élèves de 3e,4e et 5e secondaire seront de retour en classe à temps plein en zone orange.

- Plusieurs personnes auraient profité des failles du site Clic Santé pour se faire vacciner à Montréal sous un faux code postal. La métropole est la seule région à permettre aux 65 ans et plus de prendre rendez-vous. Aucune preuve de résidence n'est demandée sur place. Québec se fie sur la bonne foi des citoyens pour suivre les consignes.

- La 3e vague de COVID-19 aurait déjà débuté en Ontario. Elle serait causée par les nouveaux variants, selon l'Association des hôpitaux de l'Ontario.

ÉDUCATION

- Le retour en classe pour les universitaires du Grand Montréal se fera de façon limitée l'automne prochain. Selon Le Devoir, divers scénarios sont envisagés dont l'augmentation des cours de soirs et de fins de semaine, en présence limité. À l'Université de Montréal, le retour à la normale serait reporté à janvier 2022.

- Le Cégep de Drummondville annonce que la session d'été se fera entièrement en présentiel. L'objectif est de permettre aux étudiantes et étudiants actuels de consolider leurs apprentissages ou de reprendre certains cours qui auraient été délaissés dans le contexte de la pandémie.



INTERNATIONAL

- Plus de 120 millions de personnes à travers la planète ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie et 2.6 millions de patients sont décédés, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.