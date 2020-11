COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 17 novembre

2/2 On continue de voir des améliorations dans certaines régions, mais ces bonnes journées doivent se traduire en tendance à la baisse. C’est pourquoi on demande à tout le monde de poursuivre les efforts pour casser cette deuxième vague. 👇 https://t.co/qXlPKZd14L

- Les régions de Montréal (+285) , du Saguenay - Lac-Saint-Jean (+187), de la Montérégie (+140) et Lanaudière (+140) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 25 décès s'ajoutent au triste bilan. De ce nombre, 6 sont survenus dans les 24 dernières heures et 19 ont été enregistrés entre le 9 et le 14 novembre. 6651 personnes ont donc succombé à la maladie depuis mars.

SANTÉ

- 73% des Québécois ont l'intention de se faire vacciner contre la COVID-19 selon nouveau sondage Léger mené conjointement avec l'Association d'études canadiennes. C'est légèrement plus élevé que la moyenne canadienne qui est à 69%. Les Québécois sont aussi plus nombreux (48% vs 42%) à être en faveur de la vaccination obligatoire que le reste du Canada. 9% des répondants estiment que les vaccins sont dangereux et ne devraient pas être distribués.

- L'armée canadienne sera mise à contribution pour la distribution du vaccin à travers le Canada. Un plan de soutien logistique est en développement avec le gouvernement fédéral. Cette logistique est importante puisque les doses pourraient devoir être conservées à très basse température, tout dépendra du vaccin choisi.

- Un parent québécois sur deux estime que la pandémie a des effets négatifs sur son enfant selon une étude menée par l'Observatoire des tout-petits. 39% des parents estiment qu'ils plus irritables et agités qu'à l'habitude. 30% disent que c'est pire qu'à la première vague. Malgré la situation, 79% des parents refusent d'aller chercher de l'aide.

NOËL

- Le gouvernement Legault songe à permettre les rassemblements de 10 personnes provenant d'un maximum de 3 adresses différentes pour les célébrations de Noël. Aussi, le congé des Fêtes pourrait se dérouler du 11 décembre au 11 janvier. Ces scénarios sont présentement à l'étude selon Radio-Canada.

INTERNATIONAL

- Plus de 55 millions de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 et 1.3 million de patients sont décédés selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.