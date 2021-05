COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 18 mai

- 73 467 doses de vaccin administrées s'ajoutent, soit 71 701 doses dans les dernières 24 heures et 1 766 doses avant le 16 mai, pour un total de 4 396 507.

- Les régions de Montréal (+189) , de la Montérégie (+63) , de Chaudière-Appalaches (+50) et de Laval (+43) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 501 patients sont hospitalisés (-7) et 116 personnes sont aux soins intensifs (-3) .

- Le nombre de décès grimpe de 8 , soit 2 dans les 24 dernières heures, 6 entre le 10 et le 15 mai.

SANTÉ

- Le PM François Legault dévoilera à 17h cet après-midi son plan de déconfinement pour le Québec. Selon plusieurs sources, il annoncera que le couvre-feu sera levé à compter du 28 mai. Les terrasses des restaurants seront rouvertes dans les zones oragnes et rouge. La Montérégie, les Laurentides et Lanaudière passeront en zone orange ce qui permettra la réouverture des gyms et des restaurants. Si tout va comme prévu, l'ensemble de la province devrait revenir en zone jaune d'ici environ un mois.

VACCIN

- Des études préliminaires menées en laboratoire par la NYU Grossman Schcool of Medecine et le NYU Langone Center démontrent que les vaccins de Pfizer/BioNTech et Moderna sont efficaces sont le variant indien de la COVID-19. Cette souche est très contagieuse.

ÉDUCATION

- Le nombre de profs sans brevet d'enseignement est en hausse dans plusieurs régions du Québec en raison de la pandémie. Le Centre de services scolaire de Montréal en compte 550 cette année selon La Presse par rapport à 330 en 2020. Leur nombre a doublé à Québec et a même quadruplé en Mauricie. La Fédération des comités de parents du Québec s'inquiète pour la qualité de l'enseignement.

INTERNATIONAL

- 1.5 milliard de doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées à travers la planète, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.