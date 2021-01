COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 19 janvier

- Les régions de Montréal (+646) , de la Montérégie (+270) , de Laval (+165) et de l'Estrie (+95) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 32 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 9 sont survenus dans les 24 dernières heures et 23 entre le 11 et le 16 janvier.

SANTÉ

- Au moins trois cliniques post-COVID ouvriront leurs portes au Québec, notamment à Montréal et Sherbrooke, rapporte Radio-Canada. Ces établissements serviront à soigner les patients qui souffrent de symptômes de la maladie à long terme. Ce serait le cas d'environ 10% des personnes infectées. En général, une personne est rétablie 10 à 14 jours après l'apparition des premiers symptômes.

- Seulement 2,4% des Québécois positifs à la COVID-19 l'ont déclaré sur l'application Alerte COVID, depuis son entrée en fonction en octobre dernier. Selon La Presse, cela correspond à environ 3750 personnes, alors que plus de 158 000 cas ont été confirmés durant cette période.

- La détresse psychologique est en hausse chez les médecins québécois. 465 demandes ont été logées auprès de leur programme d'aide entre juin et décembre dernier, soit une augmentation de 23% par rapport à 2019. Plusieurs appréhendent de devoir choisir quel patient soigner aux soins intensifs en cas de débordement des hôpitaux causé par la pandémie.

COUVRE-FEU

- 74% des Québécois sont d'accord avec le couvre-feu imposé par le gouvernement Legault, mais seulement 32% pensent que la mesure ne produira pas l'effet escompté, selon un nouveau sondage de la firme Léger menée en collaboration avec l'Association d'études canadiennes. Les 18 à 34 ans sont ceux qui s'opposent le plus à cette mesure. Au cours de la dernière semaine, 1429 Québécois se sont fait prendre à l'extérieur de leur maison pendant le couvre-feu.*Le sondage a été mené en ligne auprès de 1516 Canadiens, dont 407 Québécois.

Est-ce que les couvre-feux sont efficaces contre la COVID-19? Nous avons posé la question aux Canadiens.



Découvrez les résultats de notre plus récent Tracker nord-américain (mené en collaboration avec @CanadianStudies). ⬇️ https://t.co/iXvlZUugxq — Leger (@leger360) January 19, 2021

TOURISME

- La ministre du Tourisme, Caroline Proulx promet de sévir contre les hôteliers qui tolèrent les rassemblements après le couvre-feu de 20h. Des clients ont été vus se réunir dans des chambres pour faire la fête, sans que le personnel intervienne. La ministre Proulx ne précise pas les sanctions auxquelles les hôteliers s'exposent.

- Ottawa fait appel à des agences de sécurité privée pour s'assurer que les voyageurs respectent la quarantaine obligatoire à leur retour au pays. La surveillance serait surtout concentrée dans les régions de Montréal et Toronto, selon La Presse. Depuis mars dernier, plus de 225 000 voyageurs internationaux ont transité par l'aéroport de Montréal. À peine plus de 200 contraventions ont été émises à travers le pays par la GRC et la santé publique à des personnes n'ayant pas respecté leur quarantaine.

INTERNATIONAL

- La Chine et l'Organisation mondiale de la santé auraient pu agir plus rapidement et efficacement pour alerter la planète de la crise de la COVID-19. C'est ce qui ressort d'une enquête indépendante commandée par l'OMS. La lenteur dans la prise de décision au tout début de la crise a contribué à la transmission mondiale du virus.

- Près de 96 millions de personnes à travers le globe ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie et 2 millions de patients sont décédés, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins. Les États-Unis demeure le pays le plus infecté avec plus de 24 millions de cas positifs.