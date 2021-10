COVID-19 : tout ce qu'il faut savoir ce mardi 19 octobre

Selon l'INSPQ, en date du 13 octobre, 90,2 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose et 87,2 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

SANTÉ

- Plus de 19 000 adultes et enfants sont sur la liste d'attente pour voir un psychologue au Québec. Pourtant, il y a un an le gouvernement Legault investissait 100 M$ pour améliorer l'accès aux services en santé mentale. Cette enveloppe devait servir à recourir aux psychologues du privé qui sont déjà débordés en raison de la pandémie. Selon Le Devoir, un nouveau plan d'action doit être déposé cet automne par le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

VACCIN

- Des fonctionnaires fédéraux demandent à Ottawa de mieux vérifier le statut vaccinal de leurs collègues. Les employés du gouvernement fédéral n'ont qu'à cocher une case dans un formulaire, sans avoir à présenter une preuve vaccinale. Ceux et celles qui ne seront pas vaccinés le 15 novembre seront suspendus sans solde. L'Alliance de la fonction publique du Canada se dit en faveur du processus actuel qui s'appuie sur la bonne foi des employés.

ÉCONOMIE

- Les bouchons de circulation sont de retour à Montréal. 2.5 millions de véhicules ont franchi le pont Jacques-Cartier en septembre. C'est le même nombre qu'il y a deux ans, soit avant la pandémie, rapporte La Presse. C'est sans compter les nombreux chantiers routiers qui compliquent les déplacements au coeur de la Métropole. 100 000 voitures supplémentaires se sont ajoutées sur l'ensemble du Québec pour un total de 5,4 millions de véhicules.