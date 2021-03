COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 2 mars

- Les régions de Montréal (+256) , de Laval (+78) , de la Montérégie (+57) et de Lanaudière (+46) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 628 patients sont hospitalisés (+16) et 121 personnes sont aux soins intensifs (-1).

- Le nombre de décès grimpe de 8 , soit 1 dans les 24 dernières heures, 6 entre le 23 et le 28 février et 1 à une date inconnue.

SANTÉ

- Le vaccin contre la COVID-19 sera offert en pharmacie dès la semaine du 15 mars. Il sera distribué dans 350 établissements de Montréal, en premier. Le vaccin sera ensuite offert en région.

- Santé Canada n'interdira pas le vaccin d'AstraZeneca aux personnes de 65 ans et plus. Un comité d'experts a pourtant déconseillé son utilisation en raison d'un manque de données sur son efficacité chez les personnes âgés. Des experts suggèrent maintenant que le vaccin d'AstraZeneca soit destiné en priorité aux travailleurs essentiels. Les premières doses devraient arriver cette semaine au Canada.

ÉDUCATION

- La pandémie a des effets néfastes sur l'apprentissage des élèves du primaire en écriture et en lecture, selon une étude menée auprès de 175 profs du Québec et dévoilée par Le Devoir. 71% des enseignants consultés estiment que leurs élèves sont plus faibles que ceux des années précédentes. Les enseignants suggèrent l'utilisation d'orthopédagogues pour aider à la réussite des élèves qui ont été confrontés à la fermeture des classes durant plusieurs semaines.

POLITIQUE

- Si des élections fédérales avaient lieu avant cet automne, moins du quart des Canadiens voteraient par la poste. Malgré la pandémie, 70% de la population se rendrait en personne au bureau de vote, selon un nouveau sondage Léger pour l'Association d'études canadiennes. Le coup de sonde démontre aussi que les Canadiens sont partagés sur l'idée de lever les mesures sanitaires une fois pour toutes. Seulement 14% des répondants souhaitent que ça se fasse dès maintenant, alors que 31% préfèrent attendre après que tous les Canadiens aient reçu leurs deux doses.

Vaccination et fin des restrictions économiques/d’affaires : quand les Canadien•ne•s seront-ils à l'aise d'y mettre fin?



Découvrez les résultats de notre Tracker nord-américain (mené en collaboration avec @CanadianStudies).

#Leger360https://t.co/qtzb4NpTrL — Leger (@leger360) March 2, 2021

ÉCONOMIE

- Le méga projet immobilier Royalmount qui doit voir le jour à Montréal est reporté d'un an en raison du ralentissement provoqué par la pandémie. La première phase du projet estimée à 1,5 G$ est désormais prévue pour l'été 2023. Entre 30 % et 40% des locaux commerciaux sont déjà loués selon le promoteur qui prévoit construire 3000 condos dans des tours d'une cinquantaine d'étages, d'ici 10 ans. C'est 1500 unités de moins que prévu initialement.

- La pandémie a été catastrophique pour l'économie canadienne qui a enregistré sa pire performance en 2020 avec un recul du PIB de l'ordre de 5.4%. Il s'agit de la baisse annuelle la plus marquée depuis que les données sont compilées par Statistique Canada (1961).

JUSTICE

- Les crimes racistes envers les Asiatiques ont quintuplé à Montréal depuis le début de la pandémie. Le SPVM dénombre 30 incidents haineux envers cette communauté entre mars et décembre 2020, rapporte La Presse. On en comptait seulement 6 en 2019. Le tiers des crimes seraient spécifiquement liés à la crise sanitaire et 40% sont des méfaits ou du vandalisme, notamment sur des commerces du Quartier chinois. Pour certains, la communauté asiatique sert de bouc émissaire de la pandémie qui aurait débuté à Wuhan en Chine.

INTERNATIONAL

- La COVID-19 a fait 514 657 de morts aux États-Unis, 255 720 au Brésil et 186 152 au Mexique qui sont les trois pays les plus endeuillés de la planète selon les plus récentes données officielles de l'Université Johns Hopkins.

ARTS & SPECTACLES

- Vous pourrez bientôt réserver une salle de cinéma uniquement pour vous et vos proches, sans crainte d'être infecté(e). Cineplex offrira cette possibilité dès le 12 mars à des groupes d'au maximum 20 personnes, rapporte LeSoleil. Il vous en coûtera 199$ pour la projection d'un film récent et 125$ si vous choisissez de regarder un classique du cinéma. Une trentaine de films seront offerts aux cinéphiles.Les mesures sanitaires, incluant la distanciation entre les bulles familiales, seront respectées dans toutes les salles, assure Cineplex­.