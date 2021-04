COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 20 avril

- Le premier ministre François Legault rencontrera les médias à 13h cet après-midi pour faire le point sur la pandémie.

- De nombreux experts en santé sont d'avis qu'il faut donner sans tarder la deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 aux ainés vivants en résidence. Le nombre de cas positifs en CHSLD au Québec a quadruplé depuis le début du mois, passant de 30 à 125. 160 000 doses seraient nécessaires pour immuniser cette clientèle, rapporte La Presse.

- Québec simplifiera l'accès aux tests rapides de COVID-19 dans les entreprises qui comptent pour plus de la moitié des éclosions. Le processus bureaucratique sera allégé pour simplifier le processus. Depuis le début avril, la Banque Nationale teste ses employés montréalais deux fois par semaine. Il suffit de 10 minutes pour connaitre le résultat du test nasal.

- La pandémie est rude sur les couples au Québec. Des avocats en droit de la famille ont vu le nombre de consultations doubler dans leur cabinet depuis janvier selon le Journal de Montréal. Plusieurs parents s'informent du processus pour mettre fin à leur union aussitôt la crise terminée. Le nombre de divorce a augmenté de près de 5% à la fin de 2020 par rapport à l'année précédente.

- Des patients de l'Outaouais atteints de la COVID-19 sont transférés dans les Laurentides en raison d'un manque de place.

- L'école secondaire de Mortagne à Boucherville en Montérégie est fermée pour deux semaines en raison d'une éclosion de COVID-19. Au moins 30 élèves et 9 employés sont affectés. Une clinique de dépistage est offerte aux élèves, aux parents et aux membres du personnel. Les cours se feront à distance. Il s'agit de la 2ième école de la Rive-Sud à fermer ses portes en l'espace de quelques jours. Le Collège Durocher de Saint-Lambert est aussi fermé en raison d'une éclosion.

- La pandémie a entraîné la mort de 3 030 322 personnes à travers le monde, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

- Dans le TOP 5 des pays les plus infectés, on retrouve :

- Les autorités hongkongaises interdisent pour 14 jours les vols en provenance de l'Inde, du Pakistan et des Philippines après que 53 passagers d'un vol entre New Delhi et Hong Kong aient été déclarés positifs à la COVID-19 au début du mois.

- La pandémie a complètement paralysé l'adoption internationale. Une soixantaine de familles québécoises sont en attente. La journaliste de Noovo Info, Émilie Clavel nous transporte dans la réalité d'une mère adoptante.