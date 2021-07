COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 20 juillet

- Un total de 48,2 % de la population est adéquatement vaccinée, 55,1 % chez les 12 ans et plus.

SANTÉ

- Jusqu'à 20 000 spectateurs vaccinés et non masqués sont attendus à Québec le 25 septembre prochain pour un spectacle-test sur les Plaines d'Abraham. Des chercheurs de l'Université Laval veulent évaluer le potentiel de contagion à l'extérieur et à l'intérieur, puisqu'une autre représentation sera faite en salle avec 5000 personnes. Les artistes et conditions seront dévoilés ultérieurement. Une expérience similaire a été réalisée en France et en Espagne plus tôt cette année.

ÉCONOMIE

- L'industrie touristique se réjouit de la réouverture des frontières annoncée par le gouvernement Trudeau hier après-midi. Elle craint cependant de manquer de main-d'oeuvre pour recevoir les nombreux visiteurs à la fin de l'été.

INTERNATIONAL

- 3.6 milliards de vaccins anti-COVID ont été administrés à travers la planète, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.