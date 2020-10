COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 20 octobre

- Les régions de Montréal (+273) , de la Montérégie (+167) et de la Capitale-Nationale (+92) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

SANTÉ

- À un peu plus d'une semaine de la fin du «Défi 28 jours» du gouvernement Legault, les Québécois en zone rouge ne savent toujours pas si les mesures sanitaires liées à la COVID-19 seront prolongées. Interpellé à deux reprises sur le sujet lors de la conférence de presse de cet après-midi, François Legault n'a pas répondu à la question. Le premier ministre s'est contenté de dire que les consignes seront en vigueur jusqu'à ce que les chiffres soient à la baisse. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a pour sa part précisé que le port du masque obligatoire en tout temps pour les jeunes du secondaire en zone rouge est là pour rester.

- François Legault comprend la fatigue et la frustration des infirmières qui réclament de meilleures conditions de travail. Des membres de la FIQ ont perturbé la circulation sur le pont Jacques-Cartier à Montréal et le pont de Québec, hier avant-midi. Le premier ministre se dit prêt à faire des efforts financiers dans les négociations. Il rappelle toutefois que son gouvernement doit tenir compte du déficit de 15 milliards $ provoqué par la pandémie.

«Je suis ouvert à toutes les solutions pour réduire la surcharge de travail des infirmières, mais on ne peut pas augmenter les salaires plus que l'inflation. Il faut respecter la capacité de payer des Québécois, on l'a déjà dit on ne veut pas augmenter les impôts.» -François Legault, premier ministre du Québec

- 46% des éclosions de COVID-19 se retrouvent dans des milieux de travail. 77 résidences pour aînés et ressources intermédiaires dénombrent des cas. Environ 500 personnes seraient infectées dans 40 des 400 CHSLD du Québec.

- Le ministre de la Santé indique que la santé publique a doublé ses effectifs, à 1600 personnes. Christian Dubé estime que le dépistage est sous contrôle. La stratégie de traçage des cas sera modifiée pour restreindre plus rapidement la contagion autour d'une personne infectée.

- Le nombre de cas de COVID-19 est en baisse chez les jeunes au Québec, mais augmente chez nos ainés. Au cours de la dernière semaine, plus de 900 personnes de 70 ans et + ont contracté le virus, ce qui expliquerait la hausse des hospitalisations, rapporte LaPresse. Près de 100 patients sont actuellement aux soins intensifs.

JUSTICE

- Du 12 au 18 octobre, la Sûreté du Québec a émis 34 constats d'infraction, en plus d'émettre plus de 3750 avertissements pour non respect des règles sanitaires et plus de 20 000 automobilistes ont été sensibilisés aux directives gouvernementales.

ÉCONOMIE

- Le retour à l'équilibre budgétaire au Québec sera impossible avant au moins 5 ans, en raison de la pandémie. Le ministre des Finances, Éric Girard prévoit que l'année 2021 sera difficile. Le déficit pour l'année en cours devrait atteindre 15G$. Le ministre présentera une mise à jour économique dans les prochaines semaines.

- Nova Bus prévoit éliminer jusqu'à 85 postes à son usine de Saint-Eustache. Les compressions de personnel seront effectuées au début de l'an prochain, selon QMI. Le fabricant d'autobus emploie 1200 travailleurs à ses installations de Saint-Eustache et Saint-François-du-Lac.

INTERNATIONAL

- La COVID-19 a fait plus de 220 000 morts aux États-Unis, dont 33 000 décès dans l'État de New York.