COVID-19 : tout ce qu'il faut savoir ce mardi 21 septembre

Selon l'INSPQ, en date du 21 septembre, 89,0 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose et 84,4 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

SANTÉ

- Le gouvernement Legault dévoilera jeudi son plan pour attirer et retenir les infirmières dans le réseau public de la santé.

- Pour la première fois depuis le début de la pandémie, les enfants québécois sont les plus touchés par les nouveaux cas de COVID-19. On compte en moyenne 147 nouveaux cas par jour chez les moins de 10 ans avec le retour en classe. C'est une hausse de 13% en une semaine rapporte LaPresse ce matin.

- L'Alberta demande l'aide du fédéral pour faire face à la quatrième vague de la pandémie. Le gouvernement albertain réclame plus de travailleurs essentiels et des ressources pour transférer des patients atteints de la COVID-19 dans d'autres provinces.

MANIFESTATIONS ANTIVACCINS

- Québec pourrait adopter une loi spéciale pour interdire les manifestations antivaccins qui se multiplient au tour des écoles et des hôpitaux.

CINÉMA

- La pandémie a provoqué une baisse d'achalandage de 77% dans les cinémas québécois en 2020, selon l'Institut de la statistique du Québec. Montréal, Laval et l'Outaouais ont été les régions les plus affectées. Les salles ont toutes été fermées pendant trois mois et demie à compter du mois de mars. Durant la deuxième vague, les cinémas en zone rouge ont aussi fermé leurs portes entre 7 et 13 semaines.

INTERNATIONAL

- 16.4 millions de cas et 258 000 décès ont été déclarés à travers la planète au cours des 28 derniers jours, selon les nouvelles données de l'Université John Hopkins.

SPORTS

- LNH: Le joueur des Blue Jackets Zac Rinaldo n'est pas le bienvenu au camp d'entraînement de l'équipe parce qu'il n'est pas vacciné contre la COVID-19. La semaine dernière, Columbus a congédié l'entraîneur-adjoint Sylvain Lefebvre pour la même raison. À lire sur RDS!