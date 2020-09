COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce mardi 22 septembre

- Les régions de Montréal (+142) , Capitale-Nationale (+92) et Montérégie (+62) enregistrent les hausses de cas les plus importantes.

SANTÉ

- Québec rehausse le niveau d'alerte de trois régions. Laval et l'Outaouais passent au niveau orange, alors que le Centre-du-Québec bascule au palier jaune.

- Québec lance un appel pour trouver des travailleurs qui viendraient donner un coup de main dans les opérations de dépistage et de traçage. Différents types de professionnels retraités, allant des audiologistes aux policiers, sont appelés à s'inscrire sur le site JE CONTRIBUE.

- 83% des Canadiens estiment que les gouvernements devraient prendre des mesures pour obliger les citoyens à porter le masque dans tous les lieux publics intérieurs, selon un nouveau sondage Léger mené pour l'Association d'études canadiennes. Près de 9 répondants sur 10 estiment qu'il s'agit d'un devoir civique, car le masque protège les autres. 21% des répondants ne sont pas de cet avis. Ils estiment qu'il s'agit plutôt d'une violation des libertés individuelles. 88% des interrogés au Canada et 85% au Québec s'opposent aux manifestations antimasques et 12% soutiennent cette position. Le sondage en ligne a été mené du 18 au 20 septembre auprès de 1538 adultes canadiens.

- Plus de la moitié des personnes infectées à la COVID-19 à Montréal sont âgées entre 18 ans et 34 ans. Les cas se concentrent surtout dans les quartiers du centre-ouest, incluant Outremont et Montréal-Nord. Du dépistage plus intensif sera mené dans ces secteurs.

- Québec dispose de 2 000 lits pour hospitaliser les patients qui seront malades lors de la deuxième vague de COVID-19. C'est beaucoup moins qu'au printemps alors qu'on en comptait 8 000. Le délestage a entraîné le retard de 92 000 chirurgies par rapport à l'an dernier. Au plus fort de la première vague, 1 672 patients ont été hospitalisés.

ÉDUCATION

- 103 élèves et trois enseignants de la Polyvalente Arvida sont placés en isolement en raison d'une éclosion de COVID-19. Au moins 4 cas ont été rapportés jusqu'à présent.

POLITIQUE

- Les élus de Rimouski dans le Bas-Saint-Laurent ont observé une minute de silence à la mémoire des victimes de la COVID-19, à l'occasion de la réunion du conseil municipal hier soir.

INTERNATIONAL

- Les États-Unis ont dépassé le cap des 200 000 morts liés à la COVID-19. C'est plutôt que prévu et la pandémie est loin d'être terminée. L'épidémiologiste en chef de la Maison-Blanche, Anthony Fauci, avait fait cette prédiction au début du mois de mars, pendant que Donald Trump disait que le virus était sur le point de disparaître.

- Plusieurs quartiers défavorisés de Madrid, la capitale de l'Espagne, sont reconfinés. Les citoyens ne peuvent sortir que pour des raisons de première nécessité.

- Le Royaume-Uni relève le niveau d'alerte et ordonne la fermeture des bars à 22h dès jeudi.

- On ne sait pas encore ce qui se passera avec l'Halloween au Québec, mais nos voisins du Sud commencent à en avoir une petite idée. Le Centre américain de contrôle des maladies a publié ses recommandations en vue des festivités du 31 octobre. Les partys d'Halloween de groupe, les maisons hantées fermées et la collecte des bonbons telle qu'on la connait sont à éviter. Les autorités proposent plutôt de sculpter des citrouilles à distance, faire des concours virtuels de costumes ou organiser une soirée film d'Halloween en famille. La collecte de bonbons pourrait se faire si le parcours est à sens unique et que les familles attendent en ligne avant de récupérer les friandises bien emballées.